Volkswagen ID.7 Tourer, czyli elektryczny Passat z nadwoziem kombi

Volkswagen ID.7 Tourer

Było tylko kwestią czasu zanim Volkswagen zaprezentuje ID.7 Tourer. To przedstawiciel bardzo niewielkiego grona elektrycznych samochodów z nadwoziem typu kombi. W tym przypadku Volkswagen twierdzi nawet, że to bardziej shooting brake, podobny do Arteona. Taki kształt nadwozia nie jest zresztą żadnym przypadkiem, bo charakteryzuje się niższym współczynnikiem oporu powietrza (Cx 0,24) niż pionowo zakończone typowe kombi. Trzeba przyznać, że projekt może się podobać, nie ma żadnych udziwnień, jest stonowany jak przystało na "elektrycznego Passata", a przy tym powinien być też bardzo funkcjonalny.

Model ten dostępny będzie początkowo w dwóch wariantach ID.7 Tourer Pro i ID.7 Tourer Pro S, w obu przypadkach z silnikiem o mocy 286 KM napędzającym tylną oś. Różnica polega na zastosowanej baterii. W pierwszym przypadku będą to ogniwa o pojemności 77 kWh, które mają pozwolić na pokonanie około 600 km według normy WLTP. W razie potrzeby bateria może przyjąć nawet 175 kW mocy i naładować się od 10 do 80 procent w czasie 28 minut. W modelu Pro S ogniwa mają pojemności 86 kWh co przekłada się na zasięg w okolicach 687 km. Dzięki większej maksymalnej mocy ładowania (200 kW) czas uzupełnienia energii od 10 do 80 procent jest taki sam - 28 minut. W przyszłości do oferty ma również trafić model z napędem na wszystkie koła, ale póki co nie podano żadnych szczegółów. Podobnie jak nie podano danych o przyśpieszeniu, ale można oczekiwać podobnych wartości jak w ID.7, czyli ~6,5 sekundy do 100 km/h.

Oczywiście jak przystało na wersję kombi, kluczowe znaczenie ma tutaj pojemność bagażnika. W ID.7 Tourer jest całkiem nieźle, standardowo jest to 565 litrów przy maksymalnym pochyleniu siedzeń tylnej kanapy lub 605 litrów w ich najbardziej pionowym położeniu. Po rozłożeniu siedzeń mamy niemal płaską podłogą i pojemność 1714 litrów. To o około 200 litrów mniej niż w Passacie, ale Volkswagen przypomina, że pod podłogą bagażnika jest jeszcze schowek, a przy rozłożonych siedzeniach można przewieźć w nim przedmioty o długości nawet 2 metrów.

Nowoczesne wnętrze i Chat GPT

Volkswagen ID.7 Tourer zadebiutuje z bogatym wyposażeniem standardowym. W każdej wersji ekran na środku deski rozdzielczej będzie miał 15 cali, a przed kierowcą znajdzie się tylko niewielki wyświetlacz pokazujący podstawowe informacje. Ponadto w aucie znajdą się: bezkluczykowy system zamykania i uruchamiania Keyless Access, siatka oddzielająca bagażnik od kabiny, oświetlenie ambientowe w 10 kolorach, podgrzewana wielofunkcyjna kierownica, system nawigacji Discover Pro Max, ulepszony wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością, system kamer cofania, trójstrefowa automatyczna klimatyzacja Air Care Climatronic z inteligentnymi nawiewami i podgrzewane przednie fotele.

Wersja Pro będzie mieć w standardzie reflektory LED i tylne światła w tej samej technologii, 19-calowe felgi i relingi dachowe. Co więcej, nowy asystent głosowy IDA nie tylko umożliwi sterowanie wieloma funkcjami pojazdu, lecz także znajdzie odpowiedzi na konkretne pytania z różnych dziedzin, korzystając z dostępu do internetowych baz danych, a ponadto zaoferuje integrację z opartym na sztucznej inteligencji narzędziem ChatGPT (będzie on dostępny jako aktualizacja w późniejszym czasie). Nowością na pokładzie jest także opcjonalna aplikacja Wellness. Umożliwia ona dostosowanie różnych funkcji pojazdu za pomocą wstępnie skonfigurowanych programów w celu poprawy samopoczucia podczas podróży lub przerw. Nie zabraknie też technologii wspomagających prowadzenie pojazdu.

Nie poznaliśmy natomiast jeszcze cen, ale można chyba bezpiecznie założyć, że będą one tylko nieco wyższe niż w przypadku ID.7 w wersji liftback, którego cennik zaczyna się obecnie od 276 690 złotych.