Volkswagen ID.4 – mistrz przestronności

Volkswagen ID.4 należy do bardzo popularnego w Europie segmentu SUVów, czyli aut z nieco zwiększonym prześwitem i podniesionym nadwoziem, które ma zapewnić większą przestronność wnętrza. W gruncie rzeczy wielu dziennikarzy dziwiło się, że to właśnie nie ID.4 trafił na rynek w pierwszej kolejności, a ID.3 który plasuje się w bardziej klasycznym segmencie C. Dywagacje na ten temat odstawmy jednak na bok i zobaczmy co oferuje ID.4. To samochód wielkością zbliżony do Tiguana, ma 458 cm długości i rozstaw osi 270 cm, czyli niemal identycznie jak w ID.3. Co ciekawe pomimo wysokiej bryły nadwozia udało się osiągnąć niezły współczynnik oporu powietrza – Cd = 0,28.