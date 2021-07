Volkswagen goni Teslę, 170 000 aut elektrycznych w pół roku

Do lidera rynku, czyli Tesli trochę jeszcze brakuje. Koncern Elona Muska w pierwszej połowie 2021 roku dostarczył do klientów około 385 000 samochodów i to głównie Modelu 3 i Y. Modele S i X miały wstrzymaną produkcję z racji przystosowania linii produkcyjnej do nowej wersji tych samochodów. W zeszłym roku Tesla dostarczyła niemal pół miliona aut, w tym roku z powodzeniem powinna przekroczyć ten wynik. Volkswagen pewnie jeszcze pozostanie z tyłu ale przy tak szybkim wzroście sprzedaży i planach Unii Europejskiej, sprzedaż z pewnością nadal będzie rosnąć. Tym bardziej, że na 171 000 sprzedanych samochodów elektrycznych, aż 128 000 sprzedano w Europie. Większe dostawy w USA i Chinach dopiero się rozpoczną. Do tego wyniku można dodać też 171 300 samochodów z napędem hybrydowym typu plug-in, który też pozwala na przejechanie sporego dystansu tylko na zasilaniu z baterii.

Najnowsze badania pokazują, że elektryki emitują mniej CO2

International Council on Clean Transportation (ICCT) przedstawił najnowszy raport dotyczący emisji CO2 w całym cyklu życia pojazdu bazując na najnowszych danych. Metodyka tworzenia tego raportu jest trochę nietypowa, bo zakłada produkcję auta w 2021 roku i jego użytkowanie przez kolejne 18 lat. Przy takich założeniach, w całym cyklu życia auta elektryczne pozwolą na redukcję emisji CO2 o około 60-69% w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz o około 19-34% w Indiach, gdzie nadal prąd produkowany jest głównie z węgla. Według raportu na takich rynkach jak Europa oraz USA, korzyści z użytkowania auta elektrycznego pojawiają się już po około roku, biorąc pod uwagę, że stworzenie auta elektrycznego wymaga większej emisji CO2 niż wytworzenia auta spalinowego.