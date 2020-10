Volkswagen Arteon Shooting Brake 2.0 TSI 4Motion – jazda próbna

Zmienił się nieco zestaw złącz USB. Przed liftem, ale w roku modelowym 2020, na prawo od lewarka skrzyni biegów znajdowało się złącze USB C, po lifcie już go tam nie ma, a było to bardzo wygodne miejsce do podłączenia smartfona jeśli korzystało się z nawigacji wprost z telefonu właśnie. Można oczywiście skorzystać z ładowania indukcyjnego w schowku przed lewarkiem. W podłokietniku znajdują się dwa gniazda USB C oraz standardowa „zapalniczka”. Dla pasażerów z tyłu kolejne 12 V oraz gniazdo 230 V (opcja). Szybkość ładowania jest bardzo dobra. Nowy Arteon może być połączony ze smartfonem za pomocą jednego z dwóch protokołów: Android Auto oraz CarPlay. W obydwu przypadkach możliwe jest połączenie bezprzewodowe. Super!

To co nie zmieniło się w Arteonie to bardzo wygodne i ergonomiczne fotele z bardzo dużym zakresem regulacji. Naprawdę pokonywanie długiej trasy w tym samochodzie jest bardzo komfortowe – także z tego względu, że Arteon jest świetnie wygłuszony i do uszu pasażerów dociera naprawdę mało hałasu, porównywalnie do wielu aut premium tej wielkości!

Arteon – zarówno przed jaki po lifcie – oferuje także naprawdę dobrą jakość wykończenia i spasowania. Jakość elementów z tworzywa sztucznego jest naprawdę wysoka: uchwyt do zamykania drzwi jest przyjemny w dotyku, pod łokciami jest miękko i sprężyście, kieszenie są wyłożone miękkim materiałem itd. Jedynie naciskając, dosyć mocno, na panele wokół nawiewów klimatyzacji możemy usłyszeć jakieś dźwięki, ale to detal. Tam gdzie rzeczywiście coś naciskamy, dotykamy, chwytamy jest wzorowo dobrze spasowane.