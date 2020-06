Volkswagen Arteon eHybrid

Jeśli dzięki wersji hybrydowej mamy Arteona R (nowe tak mocne auta limitują drakońskie limity emisji dwutlenku węgla dla wszystkich aut danej marki), to zdecydowanie warto kilka zdań powiedzieć o wersji bardziej ekologicznej. Volkswagen Arteon eHybrid to klasyczna hybryda Plug-In. Auto napędzane jest przez doskonale znany nam zespół składający się z silnika 1.4 TSI wraz z jednostką elektryczną i zespołem akumulatorów o pojemności 13 kWh. To dokładnie ten sam napęd, który szeroko opisałem przy okazji Skody Superb iV, a który znamy choćby z Passata GTE (w wersji hybrydowej). Volkswagen deklaruje, że Arteon eHybrid przejedzie do 54 km z użyciem wyłącznie prądu, co jak wiecie jak najbardziej jest możliwe w odniesieniu do Superba iV, a Arteon eHybrid niemal na 100% zaprezentuje się podobnie (podobne wymiary i waga):

Volkswagen nie zdecydował się jednak na wariant 245-konny hybrydowego Arteona, a szkoda.