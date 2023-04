Wysyp zapowiedzi platformy Max

Na temat zmiany HBO Max w Max, która nastąpi 23 maja możecie przeczytać w tekście Kamila Świtalskiego. Tutaj zajmiemy się natomiast nowymi serialami, a Warner Bros Discovery nie szczędziło informacji. Poza zapowiedzią serialowego Harry'ego Pottera czeka nas prawdziwa uczta w postaci długo oczekiwanych produkcji, jak chociażby kolejny sezon True Detective czy serial The Penguin z uniwersum DC Comics. Pojawi się też wiele całkiem nowych produkcji, zamkniętych w jednym sezonie opowiadającym jakąś historię, za które tak kochamy HBO Max. Wisienką na torcie jest natomiast zapowiedź serialowego prequela do Gry o Tron. Zacznijmy jednak od początku.

True Detective: Night Country

Serial True Detective wraca do swoich korzeni, a w najnowszej odsłonie w główną rolę wcieli się Jodie Foster. Nie dostaliśmy co prawda jeszcze daty premiery, ale parząc na zapowiedź, wygląda na to, że większość jak nie całość materiału jest już nakręcona, więc produkcja powinna pojawić się na platformie Max jeszcze w tym roku. Opis fabuły jest bardzo tajemniczy: "Kiedy zapada długa zimowa noc w Ennis na Alasce, ośmiu mężczyzn obsługujących Arktyczną Stację Badawczą Tsalal znika bez śladu. Aby rozwiązać sprawę, detektywi Liz Danvers (Foster) i Evangeline Navarro (Reis) będą musiały stawić czoła ciemności, którą w sobie noszą, i zagłębić się w nawiedzoną prawdę, która jest zakopana pod wiecznym lodem."

The Penguin

Pingwin to ośmioodcinkowa produkcja Warner Bros umieszczona w uniwersum DC Comics, która opowie nam historię jednej z najbardziej barwnych postaci półświatka Gotham City. W główną rolę wciela się... Colin Farrell, którego pewnie mało kto by rozpoznał na poniższych zdjęciach. Produkcja pojawi się na platformie dopiero w 2024 roku i wprowadzi nas do nowej serii filmów.

The Sympathizer

The Sympathizer to serial na podstawie powieści o tym samym tytule napisanej przez Viet Thanh Nguyen'a, która zdobyła nagrodę Pulitzera. Historia ta opowiada losy pół-francuskiego, pół-wietnamskiego komunistycznego szpiega (Hoa Xuande) podczas ostatnich dni wojny w Wietnamie i wynikającego z tego wygnania do Stanów Zjednoczonych. Serial jest opisywany jako po części thriller szpiegowski, po części satyra międzykulturowa. Za produkcję odpowiada studio A24, a jednym z producentów jest Rober Downey Jr., który przy okazji wcieli się w aż 4 różne role, ponownie prezentując swój kunszt aktorski. Na premierę musimy jednak poczekać do 2024 roku.

The Regime

Kate Winslet wraca do HBO, a to może oznaczać tylko kolejną świetną produkcję. The Regime to mini serial znany do tej pory pod roboczym tytułem - The Palace, za którego scenariusz odpowiada twórca Sukcesji - Will Tracy. Serial ma przedstawiać losy upadającego, autorytarnego reżimy w Europie, w którym pierwsze skrzypce gra postać grana przez Kate Winslet. Niestety na tą produkcję również musimy poczekać do 2024 roku.

Gremlins: Secrets of the Mogwai

Warto też pewnie wspomnieć, że na małe ekrany wrócą niegdyś kultowe Gremliny, ale tym razem w formie animacji dla dzieci.

Na deser pozostaje natomiast zapowiedź nowego serialu ze świata Gry o Tron. Tym razem będzie to kolejny prequel, którego akcja rozgrywa się około 100 lat przed wydarzeniami z Pieśni Lodu i Ognia, a roboczy tytuł to: A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Dwóch niezwykłych bohaterów wędrowało po Westeros… młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki, i jego drobny giermek, Egg. W epoce, w której ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jeszcze nie odeszła, wielkie przeznaczenie, potężni wrogowie i niebezpieczne wyczyny czekają na tych nieprawdopodobnych i niezrównanych przyjaciół. Za scenariusz ma odpowiadać sam George R.R. Martin (szkoda, że nie zechce dokończyć książek... ;-)).