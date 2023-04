Debiut nowego serwisu VoD niemal zawsze wiąże się z promocjami dla pierwszych klientów. Nic w tym dziwnego, ponieważ przy coraz mocniejszej konkurencji każdy subskrybent jest na wagę złota. Wchodząc do Polski SkyShowtime zdecydowało się na obniżenie wysokości miesięcznej opłaty o połowę wszystkim tym, którzy dołączą do grona subskrybentów w okresie promocji. Ta jednak skończyła się jakiś czas temu, co utrudniło podjęcie decyzji nowym chętnym.

Przez kilka tygodni nowi użytkownicy musieli zapłacić przynajmniej za pierwszy miesiąc z góry, by przekonać się, czy zawartość serwisu SkyShowtime im odpowiada. Teraz problem ten zniknął. Pojawił się darmowy okres próbny, pozwalający na zapoznanie z biblioteką platformy. To spore ułatwienie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę kształt oferty SkyShowtime dedykowanej Polakom.

SkyShowtime: darmowy okres próbny dla nowych użytkowników

Jak czytamy na stronie internetowej serwisu, nowi abonenci mogą liczyć na preferencyjne warunki. Przed pobraniem opłaty za pierwszy miesiąc dostępu do biblioteki SkyShowtime skorzystają z darmowego okresu próbnego. Okres bezpłatnego dostępu trwa przez 7 dni. Po tym czasie dostęp do serwisu przedłużany jest o miesiąc, a użytkownikowi naliczana jest standardowa opłata w wysokości 24,99 złotych.

Mając na uwadze to, jak obecnie prezentuje się polska oferta SkyShowtime, darmowy okres próbny to wręcz konieczność. Na ten moment serwis legitymuje się mieszanymi opiniami, wśród których przeważają te negatywne. Wielu użytkowników zwraca uwagę na to, że niespełna 25 złotych miesięcznie to zbyt wiele jak za dość skromną bibliotekę. Skąd ta opinia? Piszemy o tym tutaj: Już wiem dlaczego SkyShowtime jest tani, to VOD drugiej kategorii

Top Gun: Maverick to najpopularniejszy film na platformie SkyShowtime

Jak płacić taniej za SkyShowtime?

Jeśli po okresie próbnym podejmiemy decyzję o tym, że nadal chcemy korzystać z platformy, możemy nieco obniżyć wysokość subskrybcji. Dostępna jest oferta, w ramach której użytkownik może zapłacić za rok dostępu do SkySkowtime z góry. Zapłaci wówczas 198,99 złotych, co w przeliczeniu na jeden miesiąc da kwotę 16,58 złotych. W porównaniu do płatności miesięcznej oznacza to 4 miesiące w ciągu roku gratis.

Wszyscy ci, którzy nadal zwlekają z zasubskrybowaniem SkyShowtime powinni przetestować platformę w ramach darmowego okresu próbnego. Skoro nic się nie traci, warto dać jej szansę, a przynajmniej obejrzeć kilka najgłośniejszych produkcji, na czele z Top Gun: Maverick. 7 dni za darmo to dobra oferta na start. Trzeba jednak pamiętać o tym, by na czas anulować subskrypcję i nie narazić się na jej automatyczne przedłużenie.