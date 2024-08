Bokser zapowiada się świetnie. Netflix prezentuje historię polskiego pięściarza

Eryk Kulm Jr przygotowywał się do tej roli przez pół roku. Oto rezultaty na oficjalnym zwiastunie.

Na Netflix jest już dostępny film Mistrz, opowiadających historię polskiego pięściarza w czasach niemieckiej okupacji, a teraz gigant VOD przygotowuje opowieść o bokserze, uciekającym z polski przed komunizmem. To produkcja z Erykiem Kulmem Jr w roli głównej, której zwiastun właśnie dziś trafił do sieci.

Bokser zawalczy z trudami życia na emigracji

Polskie produkcje Netfliksa przeżywają w ostatnim czasie swój złoty okres – wystarczy wyróżnić Znachora, Infamię czy 1670, w którym zakochało się pół kraju. Czy Bokser ma szansę na dołączenie do tego grona? Wiele na to wskazuje, bo ekipa filmowa – a szczególnie odtwórca głównej roli – włożyła naprawdę wiele pracy w realistyczne odwzorowanie klimatu tamtych czasów.

Film zabiera widza do komunistycznej Polski i przedstawia wydarzenia z perspektywy Jędrzeja, młodego i utalentowanego boksera ze sporymi ambicjami. Sportowiec wraz z żoną postanawia użyć kariery i umiejętności jako przepustki do lepszego świata, by nie skończyć jak jego ojciec, który przez polityczne układy stracił szansę na zapisanie się na kartach historii jako znany pięściarz.

Jędrzej emigruje do Wielkiej Brytanii, ale tam okazje się, że walka w ringu była znacznie łatwiejsza, niż mierzenie się z nową kulturą, dyskryminacją i barierą językową. Tak rozpoczyna się wyboista droga do tytułu Mistrza Świata, który jest największym marzeniem Jędrzeja, a zarazem jego największą przeszkodą.

Źródło: Netflix

Eryk Kulm Jr wykonał tytaniczną pracę w trakcie przygotowywania się do roli. Przez pół roku pracował nad odpowiednią sylwetką, kondycją i techniką. Młody aktor miał okazję udowodnić swój talent w takich produkcjach jak Odwilż, Zachowaj spokój, Kamienie na szaniec czy niedawnym serialu Kiedy ślub. Premiera Boksera została zaplanowana na 11 września.