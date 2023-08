Tradycją stało się już, że każdego miesiąca publikujemy informacje z raportu Mediapanel dotyczącego aktywności polskich użytkowników platform VOD i OTT. Pozwala nam zobaczyć, jak popularne są poszczególne serwisy dostępne w naszym kraju. Należy jednak pamiętać, że te liczby nie odzwierciedlają w pełni rynku. Z prostego powodu - niemożliwe jest poznanie dokładnych danych dotyczące każdej z platform, gdyż firmy niechętnie dzielą się informacjami na temat swoich klientów. Jak wygląda zestawienie podsumowujące czerwiec i lipiec?

Najpopularniejsze serwisy VOD w Polsce - czerwiec

VOD i OTT Czerwiec 2023 Lp Media channel Share of Time in category Użytkownicy (Real Users) Zasięg (internet) ATS Audyt 1 Netflix (www+app) 54.36% 11 103 318 37.46% 5h 3m 23s nie 2 Disney+ (www+app) 6.97% 3 843 288 12.97% 1h 52m 22s nie 3 HBO MAX (www+app) 6.19% 2 926 530 9.87% 2h 11m 0s nie 4 Player (www+app) 6.64% 2 560 572 8.64% 2h 40m 39s tak 5 TVP (www+app) 4.84% 2 153 628 7.27% 2h 19m 11s Mix 6 Prime Video (www+app) 3.40% 1 998 756 6.74% 1h 45m 25s nie 7 CANAL+ (www+app) 4.40% 2 036 340 6.87% 2h 13m 53s nie 8 Polsat Box Go (www+app) 2.20% 1 242 378 4.19% 1h 49m 52s nie 9 Viaplay (www+app) 1.25% 1 259 388 4.25% 1h 1m 42s nie 10 SkyShowtime (www+app) 1.28% 1 864 296 6.29% 42m 38s nie

Najpopularniejsze serwisy VOD w Polsce - lipiec

VOD i OTT Lipiec 2023 Lp Media channel Share of Time in category Użytkownicy (Real Users) Zasięg (internet) ATS Audyt 1 Netflix (www+app) 55.23% 10 710 144 36.19% 5h 33m 23s nie 2 Disney+ (www+app) 7.71% 3 621 672 12.24% 2h 17m 34s nie 3 HBO MAX (www+app) 6.72% 3 221 694 10.89% 2h 14m 52s nie 4 Player (www+app) 5.45% 2 283 390 7.71% 2h 34m 16s tak 5 TVP (www+app) 4.84% 1 902 204 6.43% 2h 44m 30s Mix 6 Prime Video (www+app) 3.66% 2 009 286 6.79% 1h 57m 44s nie 7 CANAL+ (www+app) 3.10% 2 167 074 7.32% 1h 32m 27s nie 8 Polsat Box Go (www+app) 2.34% 1 454 112 4.91% 1h 44m 10s nie 9 Viaplay (www+app) 1.44% 938 628 3.17% 1h 38m 51s nie 10 SkyShowtime (www+app) 1.36% 1 550 502 5.24% 56m 52s nie

Różnice w liczbach realnych użytkowników w porównaniu z poprzednimi miesiącami tłumaczone są tym, że Mediapanel zmieniło w maju sposób prowadzenia zestawienia. Od tego miesiąca ranking Serwisów VOD i OTT realizowany jest według zmiennej Share of time in category. Wsłuchując się w głosy z rynku firma uznała, że zestawienia według tej zmiennej będą lepiej odzwierciedlać charakterystykę kategorii. W związku z wdrożeniem pakietu aktualizacji metodologicznych i wynikających z nich zmian w wynikach poszczególnych węzłów, nie rekomenduje ona porównania danych miesiąc do miesiąca.

Z tego zestawienia widać doskonale, że Netflix wciąż króluje i nawet przybyło mu użytkowników w porównaniu z majem tego roku, gdzie liczba ta spadła poniżej 10 mln. W czerwcu liczba ta przekroczyła ponownie 11 mln widzów, jednak z lipcu ponownie spadła do 10,7 mln osób. Pozostałym serwisom wciąż daleko do pozycji lidera, choć widać, że Disney+ ma powody do dumy. Pierwszy rok w promocyjnej cenie dobiegł końca w połowie czerwca, a użytkowników aż tak wielu nie ubyło. Disney+ znajduje się obecnie na drugiej pozycji z wynikiem przekraczającym 3,6 mln widzów.

