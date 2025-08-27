Dwie nowe funkcje w Revolut - przydadzą się na i po wyjazdach

Revolut wprowadził dziś dwie nowe funkcje w aplikacji mobilnej dla podróżujących – Travel Mode i Travel Map.

Pierwsza pomaga korzystać z lokalnych usług i udogodnień zaraz po przekroczeniu granicy, druga pozwala po powrocie przeanalizować wydatki na interaktywnej mapie 3D. Dzięki temu nasze wyjazdy urlopowe mają być wygodniejsze, a planowanie kolejnych – bardziej świadome.

Reklama

Nowe funkcje w aplikacji Revolut dla podróżnych

Travel Mode – praktyczne wsparcie po przekroczeniu granicy

Travel Mode – działa jak inteligentny przewodnik, który automatycznie aktywuje się po przekroczeniu granicy, w postaci widgetu, który wyświetla się nam na ekranie smartfona. Otrzymujemy w nim zestaw podpowiedzi i usług przydatnych w danym kraju — mogą to być informacje o lokalnych bankomatach, rekomendacje atrakcji turystycznych, noclegów, zakupu karty eSIM w danym kraju czy sugestie dotyczące zakupu potrzebnych w przemieszczaniu się w danej lokalizacji biletów.

Stefan Bogucki — Communications Manager, Revolut w Polsce:

Travel Map – interaktywne podsumowanie kosztów wyjazdów

Drugą nowością, stworzoną z myślą o osobach chcących uporządkować swoje wydatki podczas przyszłych wyjazdów urlopowych, jest Travel Map. To interaktywna mapa 3D, która zamienia dane transakcyjne w wizualny dziennik aktualnej podróży.

Można tu porównać łączny koszt danego wyjazdu czy sprawdzić średnie dzienne wydatki generowane podczas urlopu. Dzięki temu będzie można łatwo zidentyfikować, które elementy podróży generowały największe koszty – czy były to zakwaterowanie, transport, czy może gastronomia. Tego typu podsumowania mają pozwolić nam lepiej planować kolejne wyjazdy, ale też kontrolować budżet w trakcie wypoczynku.

Źródło: Revolut.