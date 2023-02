Netflix to samodzielny lider rynku VOD w Polsce już od jakiegoś czasu i patrząc na kolejne statystyki trudno dojść do wniosku, że to może ulec zmianie. Czy ograniczenie współdzielenia kont może mieć aż tak duży wpływ na zasięgi, znaczenie i popularność giganta?

To może być decydujący rok dla Netfliksa. Mówi się, że zmiany dotyczące współdzielenia kont sprawią, że wiele osób zrezygnuje z usługi i powędruje tam, gdzie będzie po prostu taniej. Część na pewno, ale nie byłbym taki pewien co do ogółu, bo tutaj rolę odgrywają przyzwyczajenie i nawyki, a ich się naprawdę trudno pozbyć. Netflix bez wątpienia zdaje sobie sprawę, na jak dużą skalę jest to problem dla firmy i dokładnie wszystko przekalkulował w ostatnich miesiącach. Dopłaty za dodatkowych użytkowników czy weryfikacja nie są efektami przypadkowych zdarzeń, lecz miesięcy analiz. Sprawdzenie tego, jak dużo osób korzysta z jednego konta pod wieloma adresami zamieszkania nie jest trudne, dzięki czemu Netflix wie, o jaką stawkę idzie gra. W pierwszej kolejności zmiany trafią na tylko kilka rynków i to dość odległych od nas, ale prędzej czy później ograniczenia i reklamy dotrą także do nas. Tylko czy efektem będą duże zmiany w rankingu VOD?

W Polsce tylko Netflix i Netflix

Źródło: Depositphotos

Na tę chwilę Netflix pozostaje poza zasięgiem konkurencji, bo w zestawieniu PBI/Gemiusa oraz JustWatch.com liczby odwiedzających oraz zapytań są ogromne. Mówimy o blisko 13 mln użytkowników i 34% zapytań - tyle miał odpowiednio w styczniu 2023 oraz w IV kwartale 2022 roku Netflix. Drugie Disney+ to wynik na poziomie 4,2 mln użytkowników, a trzecie HBO Max z 4 mln. Później sytuacja jest dość znajoma: Player z z 3,7 mln, TVP z 3,2 mln, Prime Video z 2,6 mln i CANAL+ Online z 2,5 mln. Pierwszą dziesiątkę zamykają cda.pl z 2,4 mln, WP.PL z niemal 2 mln i Polsat Box Go z 1,8 mln realnych użytkowników. Poza dziesiątką nadal znajduje się Viaplay, które - mogłoby się wydawać - wskoczy do rankingu dzięki obecności Premier League, rosnącej biblioteki filmów i seriali oraz nadchodzących transmisji. Jak widać po części darmowej telewizji WP udaje się wykręcać nie lada wyniki bez takich prestiżowych rozgrywek czy tytułów, co pokazuje też, czego szukają widzowie w Sieci.

Medium Użytkownicy

(Real Users) Zasięg

(internet) ATS 1 NETFLIX (www+app) 12 904 434 43.47% 7h 13m 51s 2 DISNEY+ (www+app) 4 159 350 14.01% 3h 6m 52s 3 HBO MAX (www+app) 4 024 242 13.56% 2h 31m 31s 4 PLAYER (www+app) 3 766 500 12.69% 2h 26m 52s 5 TVP (www+app) 3 166 128 10.67% 3h 21m 28s 6 PRIME VIDEO (www+app) 2 626 182 8.85% 1h 17m 53s 7 CANAL PLUS (www+app) 2 510 514 8.46% 2h 39m 17s 8 cda.pl / Serwisy VOD i OTT 2 414 124 8.13% 46m 5s 9 WP.PL (www+app) 1 960 362 6.60% 1h 1m 14s 10 POLSAT BOX GO (www+app) 1 841 292 6.20% 1h 28m 24s

Źródło: Mediapanel (PBI/Gemius)

W przypadku poświęcanego poszczególnym serwisom czasu, to najwyższą średnią ponownie może pochwalić się Netflix z ponad 7 godzinami. Drugie w rankingu jest TVP z 3 godzinami i 21 minutami, a później Disney+ z 3 godzinami. Wysoka pozycja TVP nie zaskakuje, ale niższe wyniki HBO Max (2 i pół godziny) czy Player.pl (z bardzo podobnym czasem) pokazują, że ofensywa obydwu platform nie sprawdza się tak dobrze, jak archiwa czy nowości Telewizji Polskiej w połączeniu z ofertą innych nadawców, których treści znajdziemy TVP VOD (np. BBC). Najniższym wynikiem może pochwalić się cda.pl, które jako jedyne posiada średnią poniżej godziny z wynikiem 46 minut. Oczywiście wszystkie te liczby zależne są chociażby od debiutujących w danym miesiącu tytułów i widać, że dla HBO Max "The Last of Us" mogło być bardzo mocnym magnesem na widzów, gdyż po słabszym grudniu sytuacja uległa poprawie.

Kto zyskał, kto stracił? VOD w Polsce w 2022 r.

Jeśli chodzi o zeszły kwartał (1.10-31.12.2022), to danych dostarcza JustWatch.com monitorujące liczbę zapytań o daną platformę w danym kraju, co daje nam jakiś obraz tego, czego użytkownicy szukają najczęściej i co jest najpopularniejsze. To tutaj Netflix triumfuje z 34% udziału, bo drugie HBO Max to tylko 13%. Później wyniki są dość zbliżone i dość zaskakujące, ponieważ trzeci jest Prime Video, a czwarty Player.pl. Daleko w tym zestawieniu jest Disney+ z 8%, a więc na tym samym poziomie co Apple TV+ i Viaplay.

Na wykresie zainteresowania z całego roku Netflix sporo stracił w pierwszym kwartale, ale później odzyskiwał przychylność widzów. Trendu nie odwrócili Prime Video, Player.pl i Apple TV+, natomiast Viaplay, Disney+, a w szczególności HBO Max cieszyli się w 2022 roku rosnącym zainteresowaniem. Za rogiem premiera SkyShowtime, jak ten wykres będzie wyglądać za rok?