VOD.pl znika z internetu. Wiemy, gdzie szukać darmowych treści

Istniejący od lutego 2023 roku serwis VOD.pl oferował ponad 500 różnych programów, filmów i seriali bez żadnych opłat. Platforma działała na podobnej zasadzie, jak kiedyś Player, który był całkowicie darmowy. Z czasem na Player pojawiało się coraz więcej reklam aż uruchomiono płatną wersję usługi zamykając wszystkie tytuły za paywallem. Teraz Player powraca niejako do swoich korzeni, ponieważ to właśnie tam powędrowały wcześniej dostępne na VOD.pl treści.

Uruchomiona na Playerze darmowa sekcja pojawiła się niedawno, a jej kluczowym elementem było 15 kanałów TVN nowej generacji. To tematyczne kanały emitujące produkcje z grupy TVN i można je oglądać bez żadnych opłat. Co ciekawe, w sekcji, gdzie będą dostępne darmowe treści z VOD.pl, Player zyska kolorystykę serwisu, który właśnie zamyka. To raczej dobra decyzja, ponieważ pozwoli widzom szybko odróżnić sekcje płatne i darmową. Bez żadnych kosztów wystartowały też emisje kanałów TVN7, TTV i Metro.

VOD.pl do zamknięcia. Treści trafią na Player. Max wiosną w Polsce

Rok 2024 to czas dużych zmian w TVN WBD. Przygotowujemy się na największe wydarzenie na rynku branży medialnej i streamingowej, czyli wiosenne wejście platformy Max do Polski. To wymaga od nas uporządkowania marek, które pomoże nam najlepiej wykorzystać nasz potencjał. Utrzymywanie jednocześnie kilku serwisów streamingowych wprowadza klientów w zdezorientowanie - tłumaczył serwisowi Wirtualne Media Maciej Gozdowski, szefujący streamingowi w TVN Warner Bros Discovery.

Jeżeli ciekawi Was, co stanie się z Waszym kontem, to użytkownicy z VOD.pl będą przenoszeni na Playera. TVN Warner Bros. Discovery ma też nadal współpracować z Onetem przy budowie darmowej oferty tej sekcji. Taki krok TVN WBD nie dziwi, ponieważ liczba serwisów, które posiadał w portfolio była już zbyt obszerna, a przecież wiosną dojdzie do rebrandingu HBO Max w Max. Co za tym idzie? Oferta Max będzie częściowo opierała się na treściach, które do tej pory były dostępne tylko na Playerze - ten proces dodawania seriali i filmów już się rozpoczął.

Koniec końców możemy więc wrócić do punktu wyjścia - Player stanie się głównie darmową platformą z dostępem do kanałów telewizyjnych online, a Max będzie wieść prym w ofercie TVN WBD jeśli chodzi o płatne treści na życzenie w abonamencie. Cieszyć może rozbudowa i rosnące zróżnicowanie materiałów na (HBO) Max, ale oprócz włączenia lokalnych treści, chyba wszyscy nadal liczą na to, że wiosną doczekamy się także rozszerzenia katalogu o treści, które na Max są od dawna, bo należą do studio i stacji wchodzących w skład WBD, jak chociażby Cartoon Network.