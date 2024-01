Największe produkcje TVN za darmo! Rusza 15 kanałów “nowej generacji”

FAST, kanały nowej generacji, trafiają do Polski!

TVN poinformował dziś, że kanały nowej generacji (FAST) dostępne przez Internet, które od jakiegoś czasu rewolucjonizują branżę streamingową na całym świecie, teraz trafią do Polski. Już dziś, 18 stycznia, portfolio TVN Warner Bros. Discovery powiększa się o 15 kanałów nowej generacji od TVN, dostępnych za pośrednictwem platformy Player. To także dzień, w którym Player zostanie rozbudowany o strefę bez opłat.

Źródło: TVN

Każdy z 15 kanałów FAST będzie dostępny jedynie w Internecie i zaoferuje dostęp do najpopularniejszych programów z biblioteki TVN na każdym urządzeniu podłączonym do sieci. W ogłoszeniu możemy przeczytać, że treści dostępne na każdym z kanałów zostały wyselekcjonowane, aby dostarczyć widzom najlepsze wrażenia z oglądania i zmniejszyć do minimum czas, który przeznaczają na odnalezienie programów na wybrany temat, zgodny z ich preferencjami. Kanały nowej generacji (FAST) stanowią odpowiedź na to wyzwanie — oznacza to, że wszyscy mają możliwość spędzenia kilku godzin w towarzystwie Magdy Gessler, Kuby Wojewódzkiego i gości jego talk show czy poszukujących miłości bohaterów programu „Hotel Paradise”. TVN gwarantuje, że „oferta ta dostosowana jest do potrzeb i wymagań współczesnego konsumenta treści”.

Co najważniejsze: wszystko to będzie dostępne za darmo

15 nowych kanałów będzie dostarczanych w ramach usługi FAST (Free Ad Supported Television), która zadebiutowała na światowym rynku streamingowym w ostatnich latach. Pod tą nazwą kryją się właśnie kanały nowej generacji, nadawane przez internet, z ramówką złożoną z popularnych treści. Usługa ta już zrewolucjonizowała przemysł rozrywkowy w USA, a teraz takie miejsce pojawi się w Playerze. Kasia Kieli, President and Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN, mówi:

Zawsze szukamy nowych rozwiązań, które pomogą naszym widzom łatwiej znaleźć swoje ulubione programy. Wiemy, jak wiele czasu może zająć poszukiwanie interesujących treści w różnych serwisach streamingowych. Dlatego właśnie uruchamiamy kanały FAST. To dogodne rozwiązanie, które umożliwia korzystanie z biblioteki uwielbianych programów TVN w nowoczesny sposób. Sukces kanałów FAST na światowych rynkach potwierdza, że połączenie zalet telewizji liniowej i streamingu zdobywa coraz większą popularność. Cieszę się, że możemy dziś zaprezentować polskim odbiorcom aż 15 zupełnie nowych kanałów, bo skala tego projektu jest wyjątkowa zarówno z perspektywy naszego kraju, jak i rynków międzynarodowych. Inwestycja w kanały FAST to krok w kierunku przyszłości telewizji.

Źródło: TVN

Dlaczego będzie to dostępne bezpłatnie? Kanały nowej generacji (FAST) to bogactwo treści bez opłat ze strony widzów, które mogą być udostępniane i rozwijane dzięki reklamom podmienianym w technologii DAI (Dynamic Ad Insertion). Tym samym stają się kolejnym ważnym elementem biznesowym i okazją do pozyskania nowych klientów.

Bezpłatne kanały w Playerze już dziś. Co obejrzymy w ramach kanałów FAST?

Bezpłatna strefa Playera startuje już dziś. Funkcjonalności i treści VOD.pl zostaną przeniesione do Playera w poszerzonej odsłonie. Ofertę nowej strefy Playera będą stanowić najlepsze programy od TVN WBD, ale również premierowe produkcje, a także wielkie hity (np. seriale „Upadek” i „Peaky Blinders”) oraz wyjątkowe wydarzenia tworzące ekskluzywną bibliotekę serwisu dla wszystkich. Wszyscy użytkownicy VOD.pl będą przekierowywani do nowej strefy Playera, do której będą mogli z łatwością zalogować się używając konta TVN (czyli dotychczasowego loginu i hasła do logowania w serwisie VOD.pl). Jakie to będą kanały? TVN przygotował 15 następujących propozycji:

Źródło: TVN

TVN KULTOWE SERIALE („Kasia i Tomek”, „BrzydUla”, „Camera Cafe” czy „39 i pół”) TVN TELENOWELE („Na Wspólnej”, „Singielka” „Zakochać po uszy”) TVN SERIALE O KOBIETACH („Magda M”, „Prawo Agaty”, „Przepis na życie”, „Ukryta prawda”) TVN MOMENTY PRAWDY („Ukryta prawda”, „Ten Moment”, „Zapisane w gwiazdach”, „Ślub od pierwszego wejrzenia”) TVN PRAWO I ŻYCIE („Sędzia Anna Maria Wesołowska”, „Anna Maria Wesołowska”, „Sąd rodzinny”, „Ukryta prawda”, „Rozmowy w toku”) TVN SZKOŁA ŻYCIA („Szkoła”, „19+”, „Ukryta prawda”) TVN SZPITALNE HISTORIE („Szpital” i „S.O.S. Ekipa w akcji”) TVN ŻYCIE JAK W BAJCE („Żony Hollywood”, „Damy i wieśniaczki”, „Dżentelmeni i wieśniacy”, „Królowe życia”) TVN TALK SHOW („Rozmowy w toku”, „Miasto kobiet”, „Szymon Majewski Show”, „Kuba Wojewódzki”) TVN USTERKA („Usterka”) TVN RAJSKA MIŁOŚĆ („Hotel Paradise”, „40 kontra 20”, „Pałacowe Love”) TVN W DOMU („Ugotowani”, „Maja w ogrodzie”, „Nieoczywiste miejsca”, „Totalne remonty Szelągowskiej”, „Odpicowane mieszkanie”, „Misja ratunkowa”) TVN KRYMINALNIE („Detektywi”, „Kryminalni”, „Herkules”, „Żywioły Saszy – Ogień”) TVN REWOLUCJE W KUCHNI („Kuchenne rewolucje”, „Ugotowani”, „10 zadań specjalnych Michel Morana”, „Pascal: po prostu gotuj!”, „Kolekcja smaków”) TVN MOTO („Moto-on”, „Emil. Łowca radarów”, „Jazda nie-polska”, „Motocyklicznie”, „Operacja tuning”, „Projekt warsztat”, „Wypadek-przypadek”)

Źródło: TVN