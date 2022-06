vivo X80 Pro: flagowiec za 5999 zł oficjalnie debiutuje w Europie

vivo weszło na polski rynek niespełna dwa lata temu — i regularnie przedstawia nowe modele swoich smartfonów. Dzisiaj oficjalna europejska premiera ich flagowego modelu X80 Pro, który z pewnością rozkocha w sobie wszystkich miłośników fotografii. Ale to dopiero początek - bo skoro mowa o najwyższej półce, to cała reszta również nie będzie miała do czego się przyczepić.

vivo X80 Pro - co ma do zaoferowania nowy flagowiec firmy?

Sercem vivo X80 Pro jest procesor Snapdragon 8 gen. 1 wespół z szybką pamięcią LPDDR5, zapewniające wysoką wydajność - i to bez kompromisów. Wszystko to dzięki nowoczesnej technologii chłodzenia - Liquid Cooling Vapor Chamber, potrafiącej działać na jeszcze większej powierzchni. Dzięki temu długie potyczki w grach czy nagrywanie długich wideo nie stanowią dla niego większych wyzwań. Jeżeli chodzi o gry - to pewnie wiecie w jakim tempie te potrafią rozładowywać baterię. Nowy flagowiec vivo ma akumulator o pojemności 4700 mAh ze wsparciem ładowania FlashCharge 80W, którą w całości naładować można w niespełna 40 minut. O bezpieczeństwo dba nowoczesny, ultradźwiękowy, czytnik linii papilarnych 3D ukryty pod ekranem urządzenia. Co ciekawe — projektanci zadbali o to, by obszar skanera był naprawdę duży — zaś sama technologia pozwala mu działać wyjątkowo sprawnie i bezproblemowo. Całość działa pod kontrolą nowego Androida z nakładką Funtouch OS.

Twórcy urządzenia bardzo dużo uwagi poświęcili tamtejszemu zestawowi aparatów fotograficznych. Te, powstałe przy współpracy z ZEISS, stoją na najwyższym poziomie — i twórcy urządzenia obiecują najwyższą jakość zarówno przy zdjęciach, jak i materiałach wideo. Cztery aparaty (50 MP z matrycą GNV i optyczną stabilizacją obrazu, 48 MP szerokokątny, portretowy 12 MP oraz peryskopowy 8MP) wspierane przez czip vivo V1+ zapewnią wysoką jakość i naturalne efekty niezależnie od pory dnia i oświetlenia — noc, dzień, wschód czy zachód słońca - wszystkie mają wyglądać perfekcyjnie. Z przodu zaś czekać na nas będzie kamera 32 MP która zapewni wysoką jakość selfie.

X80 Pro doskonale odpowiada na potrzeby użytkowników, udowadniając tym samym jak ważne dla marki vivo jest wprowadzenie profesjonalnej jakości do świata fotografii mobilnej. Dzięki niezwykle udanej współpracy z ZEISS, globalnym liderem w dziedzinach optyki i optoelektroniki, po raz kolejny udało nam się zapewnić użytkownikom najwyższej klasy doświadczenia. Nasza technologia otwiera nowy wymiar możliwości, których tylko częścią jest jeszcze wierniejsze uwiecznianie wspomnień czy tworzenie wysokiej jakości zdjęć – podkreśla Michał Opłocki, Senior Go-To-Market Manager, vivo.

vivo X80 Pro - cena i dostępność w polskich sklepach

Nowy flagowiec vivo X80 Pro trafi do polskich sklepów za niespełna dwa tygodnie - już 27 czerwca. Na naszym rynku dostępny będzie wyłącznie w jednym, czarnym, wariancie kolorystycznym. Jego sugerowana cena detaliczna to 5999 złotych.

Od kilku dni mamy już przyjemność testować urządzenie - dlatego jeżeli macie jakieś pytania związane ze sprzętem, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Postaramy się na wszystkie odpowiedzieć w recenzji!