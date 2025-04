vivo prezentuje trzy nowe modele – X200 Pro, V50 Lite i Y19s – w ramach kampanii #jeszczebliżej: w niej producent podkreśla rolę technologii w budowaniu relacji międzyludzkich. Premierze towarzyszy promocja z dodatkowymi benefitami dla pierwszych kupujących. Co oferują te urządzenia? Sprawdziliśmy to "na miejscu": podczas konferencji produktowej vivo w Polsce.

Smartfon bezsprzecznie staje się cyfrowym łącznikiem: towarzyszem, który nie tylko informuje, ale i — jak wskazuje vivo — zbliża. vivo środek ciężkości swojej kampanii kieruje więc właśnie tutaj, promując sprzęty zaprojektowane z myślą o realnych potrzebach użytkowników. Kampania #jeszczebliżej, to poniekąd opowieść o tym, jak technologia może służyć emocjom, a nie je zastępować. I to właśnie — analizując kampanię vivo — w działaniach producenta widać.

X200 Pro

X200 Pro to niemalże mobilne studio fotograficzne. Dzięki współpracy z ZEISS, użytkownicy otrzymują dostęp do 200-megapikselowego teleobiektywu z systemem pływającego peryskopu i korekcją apochromatyczną. Uchwycenie detali na koncercie, krajobrazie czy w makrofotografii ma nie być już karkołomnym problemem, ekwilibrystyką, a realną i prostą do uzyskania możliwością. Brawo.

Smartfon potrafi nagrywać wideo w 4K przy 120 kl./s oraz obsługuje 10-bitowy zapis LOG. Zasilany przez procesor MediaTek Dimensity 9400 i chip do obrazowania V3+, działa płynnie nawet przy intensywnym użyciu funkcji AI. Do tego bateria 6000 mAh z technologią BlueVolt i szybkim ładowaniem 90W FlashCharge zagwarantuje długi czas pracy – nawet w mroźne dni. To jest coś, czego realnie brakuje wielu telefonom komórkowym na rynku. Gdybym miał takie parametry akumulatora / ładowania w swoim iPhone'ie 15 Pro Max, uważałbym go za Świętego Graala wśród nowych technologii. A tak — muszę go ładować codziennie i w okolicach wieczora pozostaje mi już biedne 20-parę procent. Oj, Vivo... gdyby tylko nie dzielił nas Android...

V50 Lite

Dostępny w wersji 4G i 5G, V50 Lite wyróżnia się solidną baterią 6500 mAh, zamkniętą w obudowie o grubości zaledwie 7,79 mm. To wynik zastosowania wyżej wspomnianej technologii BlueVolt. Czas pracy? Do 27 godzin odtwarzania wideo lub 14 godzin korzystania nawigacji na jednym ładowaniu. A szybkie ładowanie? 50% w 23 minuty. Naprawdę ciekawe liczby.

Aparat główny oparty o matrycę SONY IMX882 o rozdzielczości 50 MP i system Aura Light zapewniają studyjną jakość zdjęć portretowych. Wersja 5G oferuje dodatkowo ultraszerokokątny obiektyw 8 MP i ekran P-OLED 6,77” z częstotliwością 120 Hz. Konstrukcja spełnia normy wytrzymałości MIL-STD 810H i IP65. Zepsucie tego urządzenia dalej będzie możliwe, ale z pewnością nie będzie tak proste, jak w przypadku podobnych konstrukcji.

Y19s

Dla osób poszukujących niezawodnego, stylowego telefonu w niższej cenie, vivo przygotowało model Y19s. Ekran LCD 6,68”, procesor z ośmioma rdzeniami, do 8 GB RAM i bateria 5150 mAh – to całkiem ładny zestaw, który sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Do tego aparat 50 MP i dioda powiadomień Dynamic Light czynią z Y19s nowoczesne i estetyczne narzędzie do komunikacji. Trzeba przyznać, że to po prostu solidny średniak: nic więcej. Sprzęt, który kupimy za niewiele, ale który będzie nam oferował dokładnie to, czego potrzeba na co dzień. Bez ekstrawagancji, bez wodotrysków, ale pewnie i płynnie. Dla osób, które nie są mobilnymi power-userami, to wartości "jak znalazł".

Premiera z bonusami. Jak kształtują się ceny?

W okresie od 9 maja do 1 czerwca klienci kupujący X200 Pro lub V50 Lite otrzymają roczną ochronę ekranu, słuchawki TWS 3e i ładowarkę Flash Charger 90W. Nabywcy modelu Y19s mogą liczyć na ochronę ekranu i ładowarkę 44W. Wszystkie urządzenia będą dostępne w sieci Media Expert.

Ceny i dostępność

X200 Pro (16/512 GB) : 5299 zł

V50 Lite 5G (8/256 GB) : 1499 zł

V50 Lite 4G (8/256 GB) : 1299 zł

Y19s (6/128 GB) : 649 zł

Y19s (8/256 GB): 799 zł

X200 Pro to propozycja dla tych, którzy traktują fotografię mobilną serio. V50 Lite spodoba się osobom szukającym równowagi między stylem, wydajnością i wytrzymałością, a Y19s będzie idealny dla użytkowników ceniących prostotę, ale nie w kontekście rezygnowania z jakości. Polska premiera smartfonów od vivo na tym etapie wygląda na całkiem udaną i... najpewniej te sprzęty nieźle się sprzedadzą.