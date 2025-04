Uważaj na te szkolenia z inwestowania. UOKiK ostrzega

O co dokładnie chodzi? Otóż Spółka iGenius LLC za pośrednictwem strony igeniusglobal.com prowadzi sprzedaż szkoleń z inwestowania, za które to trzeba płacić od 100 dolarów do nawet 1,5 tys. dolarów. Wraz z tym szkoleniami klienci otrzymują dostęp do programu partnerskiego, w ramach którego mogą zapraszać kolejnych użytkowników pakietów iGenius, otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie.

Reklama

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Wydałem ostrzeżenie konsumenckie dotyczące działalności spółki iGenius. Postawiłem jej zarzut założenia, prowadzenia i propagowania systemu promocyjnego typu piramida. Jest on prawnie zakazany jako nieuczciwa praktyka rynkowa. Informacje zgromadzone podczas postępowania wskazują, że organizator systemu i osoby promujące platformę iGenius nastawione są przede wszystkim na pozyskiwanie nowych członków swojej sieci. Edukacyjny aspekt działalności może stwarzać jedynie pozór legalności projektu i maskować cel, jakim jest pozyskiwanie pieniędzy od kolejnych użytkowników platformy. Może to narażać szeroki krąg konsumentów na znaczne straty lub niekorzystne skutki finansowe.

Prezes UOKiK na podstawie zebranych materiałów w tej sprawie, powiadomił już prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.

Zarzuty naszego krajowego regulatora dotyczą też promotorów oferty spółki amerykańskiej w Polsce, działającej w ramach nieformalnej grupy Gamechangers Polska, odpowiedzialnej za sprzedaż pakietów iGenius oraz za budowę i utrzymanie organizacji aktywnych użytkowników platformy.

UOKiK wymienia tu liderów tej grupy: Adam Biernat, Filip Gaworski, Cezary Lewicki, Wioletta Białek, Adrianna Rudnicka oraz Dominika Janosz. Jeśli zarzuty się potwierdzą, zarówno spółce iGenius, jak i promotorom platformy grozi kara do 10% obrotu.

Źródło: UOKiK.

Stock Image from Depositphotos.