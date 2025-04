Amerykański Lyft przejmuje FREENOW!

Z pewnością o Lyft słyszeliście z amerykańskich filmów i seriali, to popularna firma do zamawiania przejazdów przez aplikację, działająca w USA i Kanadzie obok, znanego już bardzo dobrze w Polsce Ubera.

David Risher, dyrektor generalny Lyft:

Jesteśmy na ambitnej drodze do zbudowania najlepszej, najbardziej zorientowanej na klienta platformy mobilności na świecie, a wejście do Europy jest kamieniem milowym na ścieżce naszego rozwoju. We FREENOW znaleźliśmy idealnego partnera, od którego możemy się wiele nauczyć. Lokalnie ukierunkowane podejście FREENOW odzwierciedla wartości Lyft i realizuje nasz cel – służyć i łączyć ludzi.

FREENOW do tej pory był bardziej kojarzony z taksówkami niż z przewozami osobowymi świadczonymi przez aplikację Uber czy Bolt. To przejęcie oznacza, iż FREENOW będzie teraz bardziej zmierzał w swojej działalności i oferowanych usługach w kierunku właśnie Ubera i Bolta.

Thomas Zimmermann, dyrektor generalny FREENOW:

Połączenie sił z Lyft to kluczowy krok w rozwoju FREENOW i początek nowego, ambitnego etapu, w którym umacniamy naszą rolę jako wiodącego gracza w europejskiej mobilności. Silne, zorientowane na klienta podejście Lyft doskonale współgra z naszym głębokim zakorzenieniem w branży taksówkarskiej. Wspólnie będziemy dążyć do zapewnienia jeszcze lepszych doświadczeń i jakości oferowanych usług, podnosząc tym samym oczekiwania partnerów flotowych, taksówkarzy i pasażerów na całym kontynencie. Stoimy ramię w ramię z branżą taxi – nie ponad nią – i pozostajemy dumnymi partnerami tej społeczności. Ta współpraca to połączenie naszych mocnych stron, wzajemna nauka i rozwijanie tego, co działa najlepiej. Serdecznie dziękujemy naszym byłym akcjonariuszom za zaufanie i wieloletnie partnerstwo.