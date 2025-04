Jeszcze się nie rozliczyłeś? Skarbówka ma ważny komunikat

Zwlekający z rozliczeniem deklaracji podatkowych za 2025 rok powinni wziąć pod uwagę najnowszy komunikat Ministerstwa Finansów. Serwis Twój e-PIT czekają prace serwisowe, podczas których będzie on niedostępny. Oto co wiemy o planowanej przerwie technicznej.

Usługa Twój e-PIT będzie niedostępna. Pamiętaj o tym planując rozliczenie ze skarbówką

Jeśli założyliście sobie, że rozliczycie PIT jeszcze przed Wielkanocą, napotkacie na pewne utrudnienia. Okazuje się bowiem, że właśnie na ten czas zostały zaplanowane prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT. Zgodnie z komunikatem na stronie podatki.gov.pl, związana z nimi niedostępność serwisu będzie miała miejsce 16 kwietnia. Skarbówka zakłada, że prace potrwają w godzinach, w których chętnych do skorzystania z serwisu nie powinno być wielu. Z opublikowanego komunikatu dowiadujemy się bowiem, że potrwają od godziny 22:00 do 23:00. Jest to zatem pora wieczorna, najbardziej dogodna dla przeprowadzania tego typu usprawnień.

Z pewnością jednak znajdą się również tacy, którzy właśnie w tym momencie postanowią rozliczyć się z urzędem skarbowym. Do kiedy można to zrobić? Już wyjaśniamy.





Do kiedy rozliczyć PIT za 2024 rok

By nie uchybić terminowi rozliczenia deklaracji PIT za 2024 rok, trzeba złożyć ją maksymalnie do 30 kwietnia 2025 roku. Oznacza to, że zwlekający do ostatniej chwili mają jeszcze niecałe dwa tygodnie na odwiedzenie serwisu Twój e-PIT i złożenie deklaracji. Warto zrobić to wcześniej chociażby na wypadek nieprzewidzianej niedostępności serwisu, takiej jak właśnie 16 kwietnia.