Katedrę Notre Dame de Paris znają chyba wszyscy. Jeśli nie widzieliście jej osobiście, to myślę, że rozpoznacie ją na fotografiach, w filmach, animacjach, a nawet w grach. Jej budowa rozpoczęła się w 1163 roku i trwała ponad wiek, a przez setki lat podziwiana jest przez ludzi na całym świecie. Jednak w 2019 r. doszło do wielkiego pożaru, który strawił znaczną część katedry. O sprawie było głośnym na całym świecie i wciąż nie udało się go w pełni odbudować. Do tej pory zebrano ponad 850 mln euro na przywrócenie jej do stanu oryginalnego - jednak nie będzie to takie proste. Głównie ze względu na kontrowersje towarzyszące planom rekonstrukcji wnętrz Notre Dame, za które odpowiada Diecezja Paryża.

Zanim Katedrę Notre Dame będzie można ponownie podziwiać w całej okazałości, we własnej osobie, pozostają nam jedynie zdjęcia, filmy, wspomnienia, gry. Jednak to wszystko doświadczenia nieco inne, niż możliwość zobaczenia budynku osobiście. Z pomocą przychodzi Wirtualna Rzeczywistość.

Wirtualna Katedra Notre Dame w goglach VR od HTC

Do rekonstrukcji, choć tej wirtualnej, dołącza HTC VIVE. Firma zaprosiła do współpracy Emissive - ekipę, która na swoim koncie ma m.in. interaktywną aplikację „Mona Lisa: Beyond the Glass”. To pierwsza na świecie wystawa VR, która odbyła się w Luwrze. Jak mówią przedstawiciele obu firm, przeniesienie Katedry do Wirtualnej Rzeczywistości zajęło długie miesiące. Żmudna praca wymagała m.in. skorzystania z tysięcy skanów wnętrz wykonanych w wysokiej rozdzielczości. To pozwoliło uzyskać odwzorowanie budynku z uwzględnieniem najmniejszych detali.

Zwiedzanie wirtualnej Katedry Notre Dame możliwe będzie dzięki mocy i imersji zestawu VIVE Focus 3. Wystawa zostanie otwarta dla publiczności 15 stycznia w la Défense w Paryżu. Będzie ją można podziwiać na kilku etapach powstawania i wziąć udział w kilku ważnych wydarzeniach, które miały w niej miejsce. W nadchodzących tygodniach Emissive i HTC VIVE podzielą się nowymi szczegółami dotyczącymi prac nad wirtualnym

Z niecierpliwością czekamy na pokazanie szerokiej publiczności ogromnego potencjału wciągających wypraw w VR. Nasze zespoły z dumą wnoszą swój wkład w odbudowę, konserwację i ulepszanie tego wyjątkowego zabytku, tak bogatego w symbole, jakim jest Notre Dame de Paris.

- mówi Fabien Berati, prezes Emissive.

Źródło: informacje prasowe