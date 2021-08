Virgin Galactic wznawia sprzedaż biletów, ale cena wzrosła o 80%

Virgin Galactic w 2022 rozpocznie komercyjne loty

Na początku lipca Virgin Galactic osiągnęło milowy krok w swojej historii, założyciel grupy Virgin - Richard Branson wziął udział w testowym locie, który zakończył się pełnym sukcesem. Dzięki temu znacznie wzrosło zainteresowanie usługami jakie zamierza świadczyć notowana na giełdzie firma, co przełożyło się też na jej wycenę. Co prawda w ostatnim miesiącu cena akcji mocno spadła, ale jak pokazują najnowsze wyniki finansowe, nie musi to być trwała tendencja.

Z informacji opublikowanych w ostatnim tygodniu wynika, że Virgin Galactic nadal sporo traci na swojej działalności (94 miliony USD tylko w 2. kwartale 2021 roku) ale jest coraz bliżej komercjalizacji swoich usług, a co za tym idzie zanotowania zysków. W raporcie finansowym możemy między innymi wyczytać, że komercyjne loty rozpoczną się w drugiej połowie przyszłego roku, a cena za jedno miejsce w statku kosmicznym VSS Unity będzie zaczynać się od 450 000 USD. Biorąc pod uwagę, że w nowej wersji statku takich miejsc będzie 8, to każdy lot przyniesie przynajmniej 3,6 mln USD przychodów. Może to być znacznie więcej, bo cena 450 000 USD za miejsce dotyczy prawdopodobnie zakupu kilku miejsc jednocześnie, wykupienie pojedynczego fotela może być wyraźnie droższe. To i tak spory wzrost ceny, bo do tej pory Virgin Galactic szacowało koszt lotu na poziomie 250 000 USD.

Zanim to jednak nastąpi, w tym roku będzie miała miejsce jeszcze jedna misja - Unity 23, w której udział wezmą przedstawiciele włoskich sił powietrznych w ramach szkolenia swoich pilotów/astronautów. Kolejny testowy lot, Unity 24 będzie miał miejsce na początku 2022 roku, a Unity 25 ma być już pierwszą w pełni komercyjną misją.

Virgin Galactic szykuje całą flotę statków

Virgin Galactic pochwaliło się, że na dzień 30 czerwca 2021 ma już ponad 600 chętnych na lot na pokładzie VSS Unity, a wraz z oficjalnym uruchomieniem sprzedaży biletów liczba ta może zacząć szybko rosnąć. Komercyjne misje zaczną się w 2022 roku, ale już teraz trwają prace nad nowymi wersjami statku Unity, co powinno pozwolić zabrać na pokładzie nie tylko większą liczbę pasażerów, ale również na większą częstotliwość lotów. Patrząc na kapitałochłonność tego przedsięwzięcia, jeśli firma chce na siebie zarobić to musi latać znacznie częściej niż 2-3 razy do roku.