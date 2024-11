Allegro miesza w kotle. Pojawiło się nowe oznaczenie

Gwarancja najniższej ceny na Allegro

Zacznijmy od gwarancji najniższej ceny na Allegro, bo trzeba to na start rozróżnić od tych pozostałych reguł cenowych.

Przede wszystkim to okresowa akcja promocyjna samego Allegro, niezależna w zasadzie od sprzedawców. Najnowsza jej edycja, podzielona jest na dwa okresy - od 1 do 30 listopada i od 1 do 31 grudnia. W jej ramach, klienci mają prawo do zwrotu różnicy w cenie produktów - zakupionych na Allegro z takim oznaczeniem a dostępnych w poniższych sklepach internetowych:

123lazienka.pl gemini.pl mediamarkt.pl superpharm.pl 8a.pl hurtelektryczny.pl morele.net tim.pl amazon.pl komputronik.pl narzedziak.pl ucando.pl bricoman.pl korob.pl notino.pl xl-narzedzia.pl centrumrowerowe.pl lazienkaplus.pl oleole.pl zooplus.pl electro.pl leroymerlin.pl sklepopon.com empik.com makeup.pl sport-shop.pl euro.com.pl mediaexpert.pl strefakierowcy.pl

Aktualnie, w danym okresie promocyjnym można uzyskać zwrot 300% takiej różnicy w cenie - łącznie do kwoty 200 zł, a więc do końca tego roku można uzyskać w ten sposób do 400 zł. Po nowym roku, wraca standardowy zwrot 150% z takiej, zgłoszonej Allegro różnicy w cenie.

Najniższa cena na Allegro

Najniższa cena na Allegro, to już reguła i oznaczenie w pełni zależne od samych sprzedawców na tej platformie. Jeśli dany sprzedawca chce uzyskać takie oznaczenie, w swoim panelu zaznacza zakres cenowy dla poszczególnych produktów, można je nazwać widełkami. Dla przykładu:

Dla oferty z ceną 20 zł ustawiasz regułę cenową Najniższa cena na Allegro. Podajesz zakres cen dla tej oferty: od 15 do 25 zł.

Aktualna najniższa cena danego produktu na Allegro to 16 zł.

Najniższa cena na Allegro mieści się w Twoim zakresie cen – dlatego zaktualizujemy cenę Twojej oferty na 16 zł.

Tak więc, tutaj Allegro sprawdza ceny tylko na swojej platformie i z automatu przyznaje te oznaczenie, kwalifikującym się produktom z określonymi przez sprzedawców regułami/widełkami cen.

Są tu oczywiście pewne warunki, jak dopuszczenie do takich oznaczeń ofert tylko z opcją kup teraz, muszą być do tego połączone z Katalogiem produktów Allegro, nowe czy z darmową dostawą i z czasem wysyłki nieprzekraczającym średniego czasu wysyłki dla danej kategorii, a wystawione przez sprzedawcę z co najmniej neutralnym poziomem jakości sprzedaży.

Najniższa cena na rynku

Nowe oznaczenie i reguła - Najniższa cena na rynku, nie różni się zbytnio od Najniższej ceny na Allegro od strony technicznej, ale bardziej przypomina Gwarancję najniższej ceny.

W przypadku tego oznaczenia, Allegro sprawdza ceny nie tylko na swojej platformie, ale i w innych najlepszych sklepach, jednak nie według powyższej listy w tabelce, a według raportu Similar Web. Dla przykładu:

Dla oferty z ceną 20 zł ustawiasz regułę cenową Najniższa cena na rynku. Podajesz zakres cen dla tej oferty: od 18 do 25 zł.

Aktualna najniższa cena danego produktu na rynku to 16 zł.

Najniższa cena na rynku nie mieści się w Twoim zakresie cen – dlatego ustawimy w Twojej ofercie najniższą możliwą cenę z tego zakresu: 18 zł.

W przyznawaniu oznaczeń według wszystkich trzech reguł cenowych, nie są brane pod uwagę koszty dostaw, inne przyznane rabaty, vouchery czy karty podarunkowe oraz promocje w formie cashback.

Źródło: Allegro.