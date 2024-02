Vinted sprawdzi, czy nie kupujesz podróby. Nie jest drogo!

Kupno towarów z drugiej ręki ma sporo zalet, ale też i wad, wśród których wymienić trzeba brak pewności, co do ich autentyczności. Problem ten zdaje się rozwiązał właśnie Vinted, udostępniając w Polsce usługę sprawdzenia autentyczności wybranych produktów, sprzedawanych na swojej platformie.

Jak trudny to jest temat pojawiających się ofert sprzedaży podróbek znanych marek, dobrze zna i rozumie, największa w Polsce platforma sprzedażowa Allegro, nie wspominając już o innych serwisach, również tych z używanymi przedmiotami.

Okazuje się, że można ten problem rozwiązać w prosty, wygodny i niedrogi dla kupujących sposób, co pokazuje dzisiaj platforma Vinted. Bo czyż kupując w okazyjnej dla Was cenie jakiś markowy produkt, dajmy na to za 1000 złotych, nie dopłacilibyście 45 zł, by mieć pewność jego autentyczności?



Tyle właśnie kosztuje nowa usługa na Vinted: Weryfikacja Przedmiotów - 45 zł jednorazowej opłaty. Jak to działa? Co najważniejsze, usługa jest zupełnie niezależna od sprzedających, nie jest w żaden sposób z nimi powiązana - tylko kupujący mogą z niej skorzystać, sprzedający nie mają możliwości wykupienia usługi dla swoich przedmiotów.

Właściciele marek objętych usługą Weryfikacji Przedmiotu nie są zaangażowani w proces weryfikacji, a nasi eksperci nie są powiązani z żadnymi markami, których produkty znajdują się na Vinted.

Aby skorzystać z usługi, nasze zakupy muszą spełnić tylko trzy kryteria:

Cena - od 450 zł,

Marka - z listy dopuszczonych do weryfikacji,

Kategoria - ubrania, torby, akcesoria, biżuteria, obuwie.

Niech Was nie przeraża tu kryterium dopuszczonych marek, bo ich lista obejmuje aż 6 tys. brandów, dostępnych na tej stronie.



Podczas zakupów spełniających te kryteria, zaznaczamy opcję skorzystania z weryfikacji zakupionego przedmiotu. Wówczas sprzedawca otrzymuje od Vinted przedpłaconą etykietę wysyłkową zaadresowaną do centrum weryfikacji, gdzie wykwalifikowany zespół ekspertów sprawdza czy dany przedmiot jest oryginalny.

W przypadku stwierdzonej autentyczności produkt trafia do kupującego wraz z etykietą weryfikacyjną. W przeciwnym wypadku kupujący otrzymuje pełen zwrot kosztów za przedmiot, i za usługi towarzyszące zakupowi, a towar wraca do sprzedającego na jego koszt. Oczywiście, jednocześnie sprzedający nie będzie już mógł ponownie wystawić tego przedmiotu do sprzedaży.

Adam Jay, dyrektor generalny rynku Vinted:

Rozumiemy, że autentyczność i zaufanie są najważniejsze w świecie zakupów online z drugiej ręki i wierzymy, że powinny one być dostępne dla wszystkich. Dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić niezawodną usługę weryfikacji designerskich produktów, dostępną w przystępnej cenie. Od chwili założenia Vinted, ponad 15 lat temu robimy wszystko, by moda używana stała się dla każdego pierwszym wyborem i widzimy, że ta nowa usługa stanowi znaczący krok w kierunku w realizacji naszych ambicji, aby zapewnić naszej społeczności najwyższe zaufanie.



Wszystkie przedmioty objęte weryfikacją autentyczności oznaczone są na platformie Vinted ikoną diamentu. Dla sprzedających nie będzie się to wiązało z żadną dodatkową opłatą, ale jednocześnie nie będą mogli usunąć ze swojej oferty opcji weryfikacji w przypadku ogłoszeń, które się do niej kwalifikują. Aczkolwiek zostaną oni powiadomieni o tym, iż kupujący chce skorzystać z tej opcji przy zakupie.

To oczywiście wiąże się z wydłużeniem procesu zakupu, jednak chyba warto poświęcić te kilka dni i te 45 zł, by mieć spokój i pewność, iż kupujemy produkt oryginalny. Vinted zapewnia, że czas ten powinien zamknąć się w terminie do 10 dni od momentu nadania przedmiotu do weryfikacji.

Źródło: Vinted.

Stock Image from Depositphotos.