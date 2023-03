Czas pożegnać 3G w T-Mobile i Orange. Polscy operatorzy patrzą w przyszłość

W zeszłym roku dwój operatorów sieci komórkowych w Polsce - T-Mobile oraz Orange - poinformowało o planach związanych z wyłączniem dostępu do przestarzałych już sieci 3G. Chodzi tu przede wszystkim o częstotliwości

4G/LTE lub 5G to technologie umożliwiające dostęp do Internetu z najwyższymi prędkościami. Zapewniają one sprawne działanie aplikacji w telefonie, możliwość oglądania filmów czy zdalnej pracy bez zakłóceń. Oferują również najwyższy standard połączeń głosowych VoLTE

3G w T-Mobile wyłączone zostało już w zeszłym roku - przynajmniej częściowo na częstotliwościach 2100 MHz. Obecnie działa już tylko z wykorzystaniem częstotliwości 900 MHz, jednak i to się zmieni w najbliższych tygodniach. Orange zapowiada, że podobne ruchy poczyni wraz z początkiem przyszłego roku, a proces wyłączania sieci 3G potrwa dwa lata.

Co ciekawe, swoich deklaracji wciąż nie złożyły jeszcze sieci Play i Plus. Co prawda przedstawiciele pierwszej z nich już w 2020 r. zapowiadali, że dostęp do sieci 3G wyłączony zostanie w ciągu 7 lat, tak do tej pory nie pojawiło się żadne oficjalne stanowisko w tej sprawie. Plus również niczego nie zdradza, choć i w przypadku tego operatora pojawiały się sygnały, że wolnym krokiem rezygnuje ze wsparcia starych rozwiązań technologicznych.

A co ze smartfonami bez wsparcia 4G/LTE i 5G?

Nie da się ukryć, że wciąż są osoby, które nie korzystają z zaawansowanych smartfonów i wciąż posługują się telefonami komórkowymi radzącymi sobie co najwyżej z sieciami 3G. Wyłączenie wsparcia dla tej sieci oznaczać będzie jedno - przejście na sieci 2G. Choć do prowadzenia rozmów telefonicznych i wysyłania/odbierania SMS-ów powinno to wystarczyć, o stabilnym działaniu Internetu z poziomu telefonu można zapomnieć. Podobnie wygląda kwestia ze starymi modelami modemów 3G, które też automatycznie przejdą na sieć 2G w momencie odłączenia 3G. Operatorzy już teraz zachęcają do wymiany smartfonów i modemów na nowsze modele.

T-Mobile już w zeszłym roku informowało, że wyłączenie 3G jest naturalnym krokiem w rozwoju sieci. Obecnie, LTE i 5G wykorzystywane jet do przesyłania 97% wszystkich danych użytkowników tej sieci. Ponad połowa rozmów telefonicznych odbywa się za pośrednictwem technologii VoLTE (działającej na sieciach LTE). 3G jest coraz rzadziej wykorzystywane i zbędne.

Istotną kwestią jest też sprawa samych kart SIM, które od wielu lat nie były wymieniane. Klienci posiadający karty SIM starsze niż 7 lat, które mogą nie obsługiwać LTE, powinni je wymienić - zachęcają do tego zarówno T-Mobile, jak i Orange. Na stronach obu operatorów znajdziecie szczegółowe informacje. T-Mobile przypomina też, że 3G wyłączone zostanie do końca kwietnia i proces ten dotknął już m.in. mieszkańców Koszalina, Piły, Elbląga, Płocka, Łodzi, Lesza, Legnicy. Opola, Częstochowy, Katowic, Ełku, Radomia, Chełma, Zamościa. Klienci Orange będą mieli nieco więcej czasu - operator zapowiada, że proces rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa do końca 2025. Jak wygląda postęp prac w przypadku T-Mobile możecie zobaczyć na poniżej mapie:

Stock Image from Depositphotos