Operator sieci Plus poinformował dziś o udostępnieniu technologii VoLTE w roamingu międzynarodowym. Początkowo możliwe to będzie podczas realizacji połączeń w dwóch sieciach zagranicznych - w USA i Finlandii.

Plus uruchomił VoLTE i WiFi Calling swoim klientom pod koniec 2020 roku, dzięki temu klienci już wszystkich operatorów infrastrukturalnych (Orange, Play, Plus i T-Mobile) mogli się cieszyć z dostępu do tych technologii na wspieranych urządzeń, na terenie kraju.

W czerwcu tego roku, jako pierwszy operator w Polsce - Orange, wyszedł z tą technologię poza granice kraju i od 27 czerwca wdrożył ją w roamingu, podczas korzystania z sieci AT&T w USA. Plus oprócz amerykańskiego operatora, VoLTE udostępnił też w ramach połączeń realizowanych przez operatora Elisa w Finlandii.

VoLTE, czyli Voice over LTE, to stosowane już od pewnego czasu rozwiązanie pozwalające na przesyłanie głosu poprzez technologię Internetu LTE, dzięki czemu połączenie jest zestawiane szybciej, a jakość dźwięku lepsza. Staje się ono już pewnym standardem w połączeniach krajowych i będzie też coraz powszechniejsze w roamingu międzynarodowym.

Do skorzystania z VoLTE wystarczy posiadać smartfona obsługującego technologię LTE z obsługą roamingu VoLTE - na ten moment są to smartfony Samsung z systemem Android 12 i wyżej oraz iPhone z systemem iOS 15.4 lub wyższym. Do tego oczywiście potrzebna jest karta SIM LTE (USIM), aktywna usługa VoLTE w kraju oraz aktywny roaming międzynarodowy.

Co ważne, korzystanie z transmisji danych na potrzeby realizacji połączeń VoLTE w roamingu, nie powoduje naliczenia opłat za transmisję danych w roamingu i nie pomniejsza pakietów danych przysługujących w roamingu. Na tę chwilę w sieci AT&T USA połączenia głosowe (wykonywanie i odbieranie) są dostępne tylko poprzez VoLTE lub komunikatory OTT (Messenger, WhatsApp, Signal itp.), z kolei w sieci Elisa oprócz VoLTE dostępna jest też dotychczasowa usługa połączeń głosowych w roamingu w technologii 2G/3G.

W najbliższym czasie zasięg roamingu VoLTE ma się poszerzyć o kolejne sieci operatorów, jak i udostępniona ma być szersza baza telefonów, na których będzie można korzystać z tej technologii w roamingu międzynarodowym.

Źródło: Plus.