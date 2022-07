Orange zaktualizował listę smartfonów obsługujących VoLTE (kraj/roaming), WiFi Calling (głos/SMS)

Od 2020 roku publikuje Wam aktualizowane zwykle raz do roku listy smartfonów obsługujących WiFi Calling czy VoLTE u naszych operatorów. W tym roku pierwszą dużą aktualizację udostępnił Orange na początku lipca (aktualne na 1.07.2022).

W końcu to też pierwsza lista traktująca kompleksowo te technologie, możemy na niej sprawdzić w jednej tabelce, czy nasz telefon obsługuje VoLTE zarówno w kraju jak i w roamingu oraz WiFi Calling, zarówno przy połączeniach głosowych jaki i przy wiadomościach SMS (SMSoIP).

Lista jest posortowana alfabetycznie z podziałem na producentów i modele ich smartfonów obsługujących poszczególne technologie. Dodatkowo Orange wyszczególnił modele smartfonów, które do prawidłowego działania tych technologii wymagają zainstalowanego oprogramowania Orange.

Zanim przejdziemy do listy, słów klika o tych technologiach, dla tych z Was, którzy jeszcze nie do końca je rozróżniają.

Czym jest VoLTE i WiFi Calling

Zaczynając od VoLTE, to technologia, która umożliwia wykonywanie połączeń głosowych w zasięgu sieci 4G/LTE, podczas których nadal możemy korzystać z dostępu do internetu mobilnego LTE, bez przełączania podczas rozmów na 3G i 2G. Ponadto to szybsze nawiązywanie połączeń i dużo lepsza ich jakość.

VoLTE jest szczególnie ważne w związku z planami wyłączenia sieci 3G w latach 2024-2025. Po wyłączeniu 3G wszystkie telefony, które nie obsługują VoLTE, będą się łączyć tylko z siecią 2G, przez co ich użytkownicy mogą odczuć trudności z połączeniami i brak zasięgu internetu mobilnego.

Do niedawana VoLTE działało tylko w kraju, jak widać po tej liście, na niektórych smartfonach możliwe jest działanie tej technologii w roamingu. Na tę chwilę niestety tylko u jednego zagranicznego operatora - AT&T w USA, ale ich lista ma być systematycznie powiększana.

WiFi Calling z kolei umożliwia nawiązywanie połączeń głosowych, nawet poza zasięgiem sieci komórkowej, przy wykorzystaniu zasięgu sieci WiFi. Tak więc przyda się zwłaszcza na wyjazdach za granicę, po podłączeniu na przykład do hotelowej sieci WiFi.

Lista smartfonów obsługujących VoLTE (kraj/roaming), WiFi Calling (głos/SMS) w Orange

Początkowo chciałem z tej listy wyciągnąć poszczególne technologie do osobnych tabelek, ale poźniej stwierdziłem, że byłoby to zbyt uciążliwe dla posiadaczy konkretnych modeli smartfonów, którzy musieliby sprawdzać każdą z nich. W tej jednej tabelce widać w jednym wierszu, którą technologię dany smartfon obsługuje, a którą nie.

Jeśli potrzebujecie te dane w arkuszu do sortowania czy założenia filtra (ścieżka: Dane - Widoki filtrów - Utwórz nowy tymczasowy widok filtra), udostępniam Wam go pod tym linkiem. Z kolei sam źródłowy plik PDF od Orange, dostępny jest pod tym linkiem.

Producent Model VoLTE WiFi Calling VoLTE roaming SMSoIP 1+ OnePlus 10 Pro Tak Tak Tak Nie Alcatel 1B Tak Nie Nie Nie Alcatel 1B 2022 Tak Tak Tak Nie Alcatel 1X 2019 Tak Tak Nie Nie Apple iPhone 5S Nie Tak Nie Nie Apple iPhone 6 Tak Tak Nie Nie Apple iPhone 6 Plus Tak Tak Nie Nie Apple iPhone 6S Tak Tak Tak Tak Apple iPhone 6S Plus Tak Tak Tak Tak Apple iPhone 7 Tak Tak Tak Tak Apple iPhone 7 Plus Tak Tak Tak Tak Apple iPhone 8 Tak Tak Tak Tak Apple iPhone 8 Plus Tak Tak Tak Tak Apple iPhone X Tak Tak Tak Tak Apple iPhone XR Tak Tak Tak Tak Apple iPhone XS Tak Tak Tak Tak Apple iPhone XS Max Tak Tak Tak Tak Apple iPhone 11 Tak Tak Tak Tak Apple iPhone 11 Pro Tak Tak Tak Tak Apple iPhone 11 Pro Max Tak Tak Tak Tak Apple iPhone 12 Tak Tak Tak Tak Apple iPhone 12 mini Tak Tak Tak Tak Apple iPhone 12 Pro Tak Tak Tak Tak Apple iPhone 12 Pro Max Tak Tak Tak Tak Apple iPhone 13 Tak Tak Tak Tak Apple iPhone 13 mini Tak Tak Tak Tak Apple iPhone 13 Pro Tak Tak Tak Tak Apple iPhone 13 Pro Max Tak Tak Tak Tak Apple iPhone SE Tak Tak Tak Tak Apple iPhone SE (2020) Tak Tak Tak Tak Apple iPhone SE (2022) Tak Tak Tak Tak Apple Watch S3 Tak Tak Nie Nie Apple Watch S4 Tak Tak Nie Nie Apple Watch S5 Tak Tak Nie Nie Apple Watch S6 Tak Tak Nie Nie Apple Watch S7 Tak Tak Nie Nie Apple Watch SE Tak Tak Nie Nie CAT S42 Tak Nie Nie Nie CAT S62 Pro Tak Nie Nie Nie Hammer 5 Smart (wersja Orange PL) Tak Nie Nie Nie Hammer Blade 3 (wersja Orange PL) Tak Nie Nie Nie Hammer Energy 2 (wersja Orange PL) Tak Nie Nie Nie Hammer Energy 2 Eco Tak Nie Tak Nie Hammer Explorer Pro (wersja Orange PL) Tak Nie Nie Nie Huawei Mate 10 Pro Tak Tak Nie Nie Huawei Mate 20 Tak Tak Tak Tak Huawei Mate 20 Lite Tak Tak Nie Nie Huawei Mate 20 Pro Tak Tak Tak Tak Huawei Mate 30 Pro Tak Tak Tak Tak Huawei Mate 40 Pro Tak Tak Tak Tak Huawei nova Y70 Tak Tak Tak Tak Huawei P Smart Tak Tak Nie Nie Huawei P Smart 2019 Tak Tak Nie Nie Huawei P Smart 2021 Tak Tak Nie Nie Huawei P Smart 2021 NFC Tak Tak Nie Nie Huawei P Smart Pro Tak Tak Nie Nie Huawei P Smart Z Tak Tak Nie Nie Huawei P10 Tak Nie Nie Nie Huawei P10 Lite Tak Nie Nie Nie Huawei P20 Tak Tak Nie Nie Huawei P20 Lite Tak Tak Nie Nie Huawei P20 Pro Tak Tak Nie Nie Huawei P30 Tak Tak Tak Tak Huawei P30 Lite Tak Tak Nie Nie Huawei P30 Pro Tak Tak Tak Tak Huawei P40 Tak Tak Tak Tak Huawei P40 Lite Tak Tak Tak Tak Huawei P40 Lite 5G Tak Tak Tak Tak Huawei P40 Lite E Tak Tak Nie Nie Huawei P40 Pro Tak Tak Tak Tak Huawei P40 Pro+ Tak Tak Tak Tak Huawei Watch 3 Tak Nie Nie Nie LG G6 (wersja Orange PL) Tak Tak Nie Nie LG G7 Tak Tak Nie Nie LG G7 Fit Tak Tak Nie Nie LG G8S Tak Tak Nie Nie LG G8X Tak Tak Nie Nie LG K10 2017 (wersja Orange PL) Tak Tak Nie Nie LG K11 (single SIM) Tak Tak Nie Nie LG K30 Tak Tak Nie Nie LG K40 Tak Tak Nie Nie LG K40s Tak Tak Nie Nie LG K41S Tak Tak Nie Nie LG K42 Tak Tak Nie Nie LG K50 Tak Tak Nie Nie LG K50s Tak Tak Nie Nie LG K51S Tak Tak Nie Nie LG K52 Tak Tak Nie Nie LG K61 Tak Tak Nie Nie LG Q6 (wersja Orange PL) Tak Tak Nie Nie LG Q60 Tak Tak Nie Nie LG Q7 (single SIM) Tak Tak Nie Nie LG V40 Tak Tak Nie Nie LG Velvet Tak Tak Nie Nie LG Wing Tak Tak Nie Nie Mobvoi TicWatch Pro 3 Tak Nie Nie Nie Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra Tak Nie Nie Nie Motorola Moto G50 Tak Nie Tak Nie myPhone Now eSIM Tak Nie Nie Nie myPhone UP Smart LTE Tak Nie Nie Nie Nokia 2,4 Tak Nie Nie Nie Nokia 8,3 Tak Nie Tak Nie OPPO A12 Tak Nie Nie Nie OPPO A15 Tak Nie Tak Nie OPPO A15s Tak Nie Tak Nie OPPO A16 Tak Nie Tak Nie OPPO A31 Tak Nie Nie Nie OPPO A53 Tak Nie Tak Nie OPPO A54 5G Tak Nie Tak Nie OPPO A54s Tak Nie Tak Nie OPPO A77 5G Tak Tak Tak Nie OPPO A96 Tak Tak Tak Nie OPPO Reno3 Pro Tak Tak Tak Nie OPPO Reno4 Pro 5G Tak Tak Tak Nie OPPO Reno4 Z 5G Tak Nie Tak Nie OPPO Reno5 5G Tak Nie Tak Nie OPPO Reno5 Lite Tak Nie Tak Nie OPPO Reno5 Z 5G Tak Nie Tak Nie OPPO Reno6 5G Tak Nie Tak Nie OPPO Reno6 Pro 5G Tak Nie Tak Nie OPPO Reno7 5G Tak Tak Tak Nie OPPO Reno7 Z 5G Tak Tak Tak Nie Orange Dive 71 Tak Nie Nie Nie Orange Neva Link Tak Nie Nie Nie realme 8i Tak Nie Tak Nie realme C11 2021 Tak Nie Tak Nie realme C21 Tak Nie Tak Nie realme C25Y Tak Nie Tak Nie realme GT Master Edition Tak Nie Tak Nie realme GT Neo 2 Tak Nie Tak Nie realme GT2 Tak Nie Tak Nie realme GT2 Pro Tak Nie Tak Nie Samsung Galaxy A02s Tak Tak Nie Tak Samsung Galaxy A03 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A03s Tak Tak Nie Tak Samsung Galaxy A3 2017 Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy A5 2017 Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy A6 Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy A6+ Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy A7 2018 Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy A9 2018 Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy A10 Tak Tak Nie Tak Samsung Galaxy A12 Tak Tak Nie Tak Samsung Galaxy A12 (A127F) Tak Tak Nie Tak Samsung Galaxy A13 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A13 (A137F) Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A13 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A20e Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A21s Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A22 5G Tak Tak Nie Tak Samsung Galaxy A32 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A33 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A40 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A41 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A42 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A50 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A51 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A51 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A52 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A52 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A52s 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A53 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A70 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A71 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A72 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy A80 Tak Tak Nie Tak Samsung Galaxy J3 2017 Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy J4+ Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy J5 2017 Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy J6 Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy J6+ Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy J7 2017 Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy Note 8 Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy Note 9 Tak Tak Nie Tak Samsung Galaxy Note 10 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy Note 10 Lite Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy Note 10+ Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy Note 20 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy Note 20 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy S6 Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy S6 EDGE Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy S7 Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy S7 EDGE Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy S8 Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy S8+ Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy S9 Tak Tak Nie Tak Samsung Galaxy S9+ Tak Tak Nie Tak Samsung Galaxy S10 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy S10 Lite Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy S10+ Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy S10e Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy S20 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy S20 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy S20 FE 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy S20 Ultra Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy S20+ Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy S20+ 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy S21 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy S21 FE 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy S21 Ultra Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy S21+ 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy S22 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy S22 Ultra Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy S22+ Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy Tab A8 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G Tak Tak Nie Tak Samsung Galaxy Tab S8 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy Tab S8+ Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy Watch Tak Nie Nie Nie Samsung Galaxy Watch 3 Tak Nie Nie Nie Samsung Galaxy Watch 4 Tak Nie Nie Nie Samsung Galaxy Watch 4 Classic Tak Nie Nie Nie Samsung Galaxy Watch Active 2 Tak Nie Nie Nie Samsung Galaxy XCover 4 Tak Tak Nie Nie Samsung Galaxy XCover 4s Tak Tak Tak Nie Samsung Galaxy XCover 5 Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy XCover Pro Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy Fold Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy Z Flip Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy Z Flip 3 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy Z Flip 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy Z Fold 2 5G Tak Tak Tak Tak Samsung Galaxy Z Fold 3 5G Tak Tak Tak Tak Sony Xperia 1 Tak Tak Nie Nie Sony Xperia 1 II Tak Tak Tak Nie Sony Xperia 1 III Tak Tak Tak Nie Sony Xperia 1 IV Tak Tak Tak Nie Sony Xperia 5 Tak Tak Nie Nie Sony Xperia 5 II Tak Tak Tak Nie Sony Xperia 5 III Tak Tak Tak Nie Sony Xperia 10 Tak Tak Nie Nie Sony Xperia 10 Plus Tak Tak Nie Nie Sony Xperia 10 II Tak Tak Tak Nie Sony Xperia 10 III Tak Tak Tak Nie Sony Xperia 10 IV Tak Tak Tak Nie Sony Xperia L4 Tak Tak Nie Nie Sony Xperia XA2 (wersja Orange PL) Tak Tak Nie Nie Sony Xperia XZ Premium (wersja Orange PL) Tak Tak Nie Nie Sony Xperia XZ2 (wersja Orange PL) Tak Tak Nie Nie Sony Xperia XZ3 (wersja Orange PL) Tak Tak Nie Nie TCL 20 5G Tak Nie Nie Nie TCL 20 SE Tak Nie Nie Nie TCL 30 SE Tak Tak Tak Tak TCL 306 Tak Tak Tak Nie vivo V21 5G Tak Nie Nie Nie vivo X80 Pro Tak Nie Tak Nie vivo Y01 Tak Nie Nie Nie vivo Y11s Tak Nie Nie Nie vivo Y21s Tak Nie Nie Nie vivo Y33s Tak Nie Nie Nie vivo Y52 5G Tak Nie Nie Nie vivo Y72 5G Tak Nie Nie Nie Xiaomi Mi 9 Tak Nie Tak Nie Xiaomi Mi 9 SE Tak Nie Nie Nie Xiaomi Mi 9T Tak Nie Tak Nie Xiaomi Mi 9T Pro Tak Nie Tak Nie Xiaomi Mi 10 Tak Tak Tak Nie Xiaomi Mi 10 Lite Tak Tak Tak Nie Xiaomi Mi 10 Pro Tak Tak Tak Nie Xiaomi Mi 10 T Tak Tak Tak Nie Xiaomi Mi 10 T Lite Tak Tak Tak Nie Xiaomi Mi 10 T Pro Tak Tak Tak Nie Xiaomi Mi 11 Tak Tak Tak Nie Xiaomi Mi 11 Lite 4G Tak Nie Tak Nie Xiaomi Mi 11 Lite 5G Tak Tak Tak Nie Xiaomi Mi 11 Ultra Tak Tak Tak Nie Xiaomi Mi 11i Tak Tak Tak Nie Xiaomi 11 Lite 5G NE Tak Tak Tak Nie Xiaomi 11T Tak Tak Tak Nie Xiaomi 11T Pro Tak Tak Tak Nie Xiaomi 12 Tak Tak Tak Nie Xiaomi 12 Lite Tak Tak Tak Nie Xiaomi 12 Pro Tak Tak Tak Nie Xiaomi Mi Note 10 Tak Nie Tak Nie Xiaomi Mi Note 10 Lite Tak Nie Tak Nie Xiaomi Mi Note 10 Pro Tak Nie Tak Nie Xiaomi POCO F3 5G Tak Tak Tak Nie Xiaomi POCO F4 GT Tak Tak Tak Nie Xiaomi POCO M3 Pro 5G Tak Tak Tak Nie Xiaomi POCO M4 Pro Tak Tak Tak Nie Xiaomi POCO M4 Pro 5G Tak Tak Nie Nie Xiaomi POCO X4 Pro 5G Tak Tak Tak Nie Xiaomi Redmi 7 Tak Nie Tak Nie Xiaomi Redmi 7A Tak Nie Tak Nie Xiaomi Redmi 8 Tak Nie Tak Nie Xiaomi Redmi 8A Tak Nie Tak Nie Xiaomi Redmi 9 Tak Tak Tak Nie Xiaomi Redmi 9A Tak Tak Tak Nie Xiaomi Redmi 9AT Tak Tak Tak Nie Xiaomi Redmi 9C NFC Tak Tak Tak Nie Xiaomi Redmi 9T Tak Tak Tak Nie Xiaomi Redmi 10 Tak Tak Tak Nie Xiaomi Redmi 10 2022 Tak Tak Tak Nie Xiaomi Redmi 10 5G Tak Tak Tak Tak Xiaomi Redmi 10C Tak Tak Tak Nie Xiaomi Redmi Note 7 Tak Nie Tak Nie Xiaomi Redmi Note 8 Tak Nie Tak Nie Xiaomi Redmi Note 8 (2021) Tak Tak Tak Nie Xiaomi Redmi Note 8 Pro Tak Tak Tak Nie Xiaomi Redmi Note 8T Tak Nie Tak Nie Xiaomi Redmi Note 9 Tak Tak Tak Nie Xiaomi Redmi Note 9 Pro Tak Nie Tak Nie Xiaomi Redmi Note 9S Tak Nie Tak Nie Xiaomi Redmi Note 9T 5G Tak Tak Tak Nie Xiaomi Redmi Note 10 Tak Nie Nie Nie Xiaomi Redmi Note 10 5G Tak Tak Tak Nie Xiaomi Redmi Note 10 Pro Tak Nie Tak Nie Xiaomi Redmi Note 10S Tak Tak Tak Nie Xiaomi Redmi Note 11 Tak Tak Tak Nie Xiaomi Redmi Note 11 Pro Tak Tak Nie Tak Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G Tak Tak Tak Nie Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G Tak Nie Tak Nie Xiaomi Redmi Note 11S Tak Tak Tak Tak

Źródło: Orange.