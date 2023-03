ViewSonic powraca na polski rynek. Jakie produkty oferuje w portfolio na start?

ViewSonic to firma której z pewnością nie trzeba przedstawiać starszym czytelnikom. Jednak choć działa ona od 1987 roku — i przez wiele lat była żywo obecna w Polsce, kilka lat temu zniknęła z radaru... aż do teraz. Producent powraca na nasz rynek — z nową gamą produktów!

Kilka dni temu odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy dla polskich mediów. Wydarzenie rozpoczęła prezentacja Krzysztofa Żmudy, który zaprezentował 65-calowy interaktywny monitor ViewBoard IFP6552. Flagowy produkt, który poza byciem ogromnym wyświetlaczem oferuje także opcje tablicy interaktywnej, a wszystko to scalone z autorskim systemem pozwalającym sprawnie synchronizować dane i informacje. Dzięki całemu zestawowi przemyślanych rozwiązań, perfekcyjnie sprawdza się on w szkołach — niezależnie od przedmiotu. Funkcja udostępniania notatek to rzecz na miarę XXI wieku — i jestem przekonany, że docenią ją zarówno prowadzący zajęcia jak i ci, którzy w nich uczestniczą.

Interaktywny monitor to jednak sprzęt dość specyficzny, który nie został stworzony z myślą o domowych użytkownikach, a raczej instytucjach edukacyjnych czy... po prostu firmach w których przeprowadzane są rozmaite szkolenia. Powracająca na polski rynek firma ma jednak w portfolio także cały zestaw monitorow — w tym specjalistyczne monitory dla grafików z certyfikatem Pantone — ViewSonic ColorPro VP3268a-4K oraz posiadający boczne osłonki VP2776. Producent zadbał także o ich odpowiednią kalibrację, dzięki której są one gotowe do pracy tuż po wyjęciu z pudełka. W portfolio znalazł się także ekran typowo biurowy — model VG2440V posiada bowiem wbudowaną kamerę oraz zaawansowany mikrofon z funkcją redukcji hałasu. Gracze zaś mogą postawić na model XG2431 odznaczający się certyfikatem BlurBusters 2.0.

Ponadto firma ma w swojej ofercie także projektory — w tym przenośny z technologią WiFi oraz Bluetooth z głośnikiem JBL. Oferuje on obraz do 24 cali o rozdzielczości 1080p. Z bardziej stacjonarnych rozwiązań w ofercie jest laserowy projektor X2000B oferujący obraz w rozdzielczości 4K.

Jak widać — oferta ViewSonic wygląda imponująco i producent mimo nieobecności na naszym rynku stale rozwijał zarówno technologie, jak i portfolio produktowe. Sam doskonale pamiętam jeszcze ich produkty sprzed lat, a jak pokazuje nasz redakcyjny test ViewSonic VG2756-2K łączący monitor i stację dokującą — firma wciąż oferuje solidne produkty z których korzysta się z ogromną przyjemnością. Portfolio produktów na powrót jest solidne już teraz, a jak wiadomo — z czasem będzie stale przybywać nowości na naszym rynku!