Koniec z kiepską jakością starych filmików? Microsoft znalazł rozwiązanie

Jak podaje Microsoft, jeden na trzy filmy odtwarzane w internecie są dostępne jedynie w jakości 480p. I nie ma się co dziwić. Zanim weszliśmy w erę szybkiej sieci radzącej sobie z wysokimi jakościami, zdani byliśmy jedynie na kiepskie formaty. A te dzięki daleko idącej kompresji, jeszcze bardziej pogarszały jakość wyświetlanego wideo. Dzięki nowym rozwiązaniom, które właśnie pojawiły się w przeglądarce Edge, o niewyraźnych filmach i filmikach będzie można zapomnieć - pod warunkiem, że korzystamy z odpowiedniego komputera.

Video Super Resolution. Jest to technologia, która wykorzystuje uczenie maszynowe do poprawy jakości dowolnego wideo oglądanego w przeglądarce. Osiąga to, usuwając blokowe artefakty kompresji i zwiększając rozdzielczość wideo, dzięki czemu możesz cieszyć się wyraźnymi i wyraźnymi filmami w YouTube i innych platformach streamingowych, które odtwarzają treści wideo bez poświęcania przepustowości bez względu na oryginalną rozdzielczość wideo.