Nowy Bing teraz także na smartfonach. Inteligentna wyszukiwarka z ChatGPT

Na początku miesiąca Microsoft zaprezentował nową wersję wyszukiwarki Bing wykorzystującej popularne narzędzie zintegrowanego czatu ze sztuczną inteligencją OpenAI mającą oferować dużo bardziej zaawansowane możliwości niż cieszące się niesłabnącą popularnością narzędzie ChatGPT. I choć Kamil w swoich testach wyszukiwarki podsumowuje, że może spać spokojnie i nie martwi się o swoją pracę, tak Microsoft stara się nas przekonać, że z każdym kolejnym tygodniem narzędzie zyskuje coraz więcej możliwości i wykorzystywane będzie w innych usługach giganta technologicznego.

Nowa wyszukiwarka Bing z funkcją Chat to innowacyjny i ambitny projekt, który ma potencjał, aby zmienić sposób, w jaki ludzie korzystają z internetu i komunikują się z maszynami. Jest to kolejny krok w kierunku rozwoju sztucznej inteligencji i jej zastosowań w różnych dziedzinach życia. Nowa wyszukiwarka Bing z funkcją Chat jest już dostępna dla wybranych użytkowników i będzie stopniowo wprowadzana na większą skalę w najbliższych miesiącach.

Microsoft poinformował właśnie, że z nowej wyszukiwarki Bing wykorzystującej sztuczną inteligencję i Chat mogą teraz korzystać użytkownicy aplikacji Bing i przeglądarki Edge na urządzeniach mobilnych z Androidem i iOS. Dodatkowo, użytkownicy smartfonów będą mogli komunikować się z wyszukiwarką za pomocą komend głosowych, co z pewnością uprości proces pozyskiwania informacji i "rozmowy" ze sztuczną inteligencją. Dodatkowo, Microsoft informuje, że Bing trafia też do jednego z komunikatorów.

Inteligentny Bing na smartfonach i w aplikacji Skype. ChatGPT trafi do szerszej grupy odbiorców

Korzystacie jeszcze ze Skype'a? Ponad 36 mln ludzi na całym świecie wykorzystuje ten komunikator do rozmawiania z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Jest on wciąż popularnym narzędziem do współpracy w firmach. Nie dziwi więc fakt, że Microsoft stara się rozwijać swoją własną platformę wprowadzając do niej nowe rozwiązania. Jednym z nich jest implementacja Binga, która sprawi, że komunikacja przez Skype'a będzie jeszcze wygodniejsza, zabawniejsza i oferująca dodatkowe możliwości. Co ciekawe, Bing będzie działał na zasadzie osobnego kontaktu, z którym można prowadzić rozmowę lub dodać do grupy. Przykładowo: w grupie rodzinnej planującej wspólne spędzanie weekendu można poprosić Bing o sugestie dotyczące miejsc podróży, przewidywanej prognozy pogody i ciekawych wydarzeń w okolicy czasu podróży, a wszyscy uczestnicy czatu otrzymają dostęp do wyników.

Bing przyda się też w trakcie rozmów z przyjaciółmi, na nowe tematy. Pytając Bing o pobranie informacji z Internetu, w szybki i wygodny sposób dowiemy się o nich w oknie rozmowy. Odpowiedzi Binga mogą być wyświetlane w formie punktów, tekstowo lub w sposób uproszczony. Microsoft podaje, że funkcja ta dostępna będzie na całym świecie dzięki obsłudze ponad 100 języków. W przyszłości planowane jest rozszerzenie możliwości Binga na inne usługi oferowane przez Microsoft - m.in. platformę Teams.

Nowe funkcje już są dostępne dla osób biorących udział w testach "Nowej usługi Bing". Nowa usługa Bing zapewnia niezawodne, aktualne wyniki oraz pełne odpowiedzi na Twoje pytania. Oczywiście przywołuje również źródła. Na chwilę obecną Microsoft nie przyjmuje nowych osób do testów, jednak można się dopisać do listy oczekujących odwiedzając oficjalną stronę internetową nowej usługi - bing.com/new.