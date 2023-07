Opłacasz Viaplay przez platformy Apple? Od sierpnia zapłacisz więcej 

Jeśli opłacasz Viaplay przez iTunes to mam dla Ciebie złą wiadomość – od przyszłego miesiąca zapłacisz więcej.

W marcu Viaplay rozdzieliło pojedynczy pakiet dostępny na polskim rynku zamieniając go na 3 warianty – Total, Medium i Film. Cena za usługę uległa tym samym podwyżce z 33 zł na kolejno 50 zł i 40 zł, z wyjątkiem pakietu filmowego w cenie 15 zł miesięcznie. Od sierpnia ceny ponownie pójdą w górę, ale nie dla wszystkich użytkowników – podwyżki bada dotyczyć tylko klientów opłacających subskrypcję przez platformy Apple.

Viaplay droższe od sierpnia

Viaplay można wiele zarzucić – skandynawski streaming wielokrotnie borykał się z przerywaniem transmisji i częstymi opóźnieniami, dlatego ostatnią rzeczą, jakiej oczekują osoby chcące w Polsce oglądać rozgrywki Premier League, są podwyżki cen. Jak jednak informuje portal Wirtualne Media, ceny abonamentu Viaplay wzrosną i to już niebawem, bo od przyszłego miesiąca.

Zmiany dotyczą pakietu Total (z 55 zł na 60 zł) oraz Medium (z 45 zł na 50 zł). Dobra wiadomość jest jednak taka, że nie dotkną one wszystkich subskrybentów. Podwyżki są bowiem skierowane tylko do osób, która opłacają usługę bezpośrednio przez iTunes. Dlaczego? Bo Apple jako zewnętrzny operator dolicza prowizje do podstawowej ceny abonamentu – cena subskrypcji wykupywanej tradycyjnie przez stronę internetową lub aplikację Viaplay nie ulegnie zmianie. Podwyżki mają wejść w życie od 2 sierpnia.

Przypominamy też, że wciąż możecie skorzystać z wakacyjnej promocji i zgarnąć 3 miesiące dostępu do Viaplay za 55 zł.

Stock image from Depositphotpos