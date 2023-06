8 wyścigów F1 za 55 złotych. Promocja Viaplay na lato bez piłki

Viaplay nie ma łatwo odkąd platforma oficjalnie wystartowała w Polsce. Liczne problemy z jakością streamingów i zawieszaniem transmisji wielokrotnie skutkowały lawiną hejtu ze strony użytkowników, a skandynawski serwis bronił się głównie prawem do emisji spotkań Premier League na terenie Polski. Sezon piłkarskiej ligi angielskiej dobiegł jednak końca, a to spowodowało drastyczny odpływ subskrybentów. By ratować tonący okręt, Viaplay przygotowało specjalną promocję.

Viaplay umiera bez Premier League

Powiedzmy sobie szczerze – oferta Viaplay nie jest szczególnie zachęcająca dla niedzielnego użytkownika, a główną siłą napędową szwedzkiego serwisu byli fani piłki nożnej i F1. Zakończenie piłkarskich rozgrywek spowodowało mocny spadek akcji firmy i masowy odpływ subskrybentów, dlatego Viaplay musiało podjąć działania ratunkowe.

Użytkownicy, którzy do niedawna byli posiadaczami abonamentu, mogą liczyć na specjalny voucher, zapewniający dostęp do serwisu na trzy miesiące, w cenie 55 zł. Przypomnijmy, że jest to regularna kwota miesięcznej subskrypcji, wiec zainteresowani mogą zaoszczędzić ponad 100 zł. Oferta może okazać się korzystna głównie dla fanów F1, bo sezon wyścigów kończy się dopiero w sierpniu, a do tego czasu pozostało jeszcze 8 wyścigów.

Klienci Viaplay powinni otrzymać specjalną wiadomość mailową z voucherem aktywacyjnym. Promocja trwa do 30 czerwca i dotyczy wyłącznie pakietu Total.

