Udany start Viaplay w Polsce, a Polsat Box GO to był strzał w dziesiątkę

Pierwsza to oczywiście premiera Viaplay pod koniec lipca, a druga to wygaszenie marki Ipla.TV i powstanie w to miejsce dwóch serwisów Polsat Box GO i Polsat GO, których serwisy uruchomiono i już promowano w sierpniu, ale rzeczywisty start datowany jest od początku września.

To dobry moment, by przyjrzeć się jak zmienił się rynek VOD po tych dwóch debiutach w Polsce.

Najpopularniejsze serwisy VOD w Polsce

Portal Wirtualnemedia.pl na podstawie danych z Mediapanel przygotował zestawienie TOP10 najpopularniejszych we wrześniu serwisów VOD.

Czołowe platformy VOD miesiąc po miesiącu (badanie Mediapanel) WIRTUALNEMEDIA.PL Domena Audyt Sierpień 2021 Wrzesień 2021 Użytkownicy Zasięg Użytkownicy Zasięg Netflix nie 11 944 260 41,37% 11 366 892 38,98% WP.pl tak 4 489 344 15,51% 4 487 400 15,39% Player.pl tak 3 312 460 11,10% 4 374 810 15,00% Polsat Box GO nie 1 336 662 4,62% 3 990 546 13,68% CDA.pl - VOD i OTT nie 3 170 016 10,95% 3 060 828 10,50% TVP.pl mix 2 182 302 7,54% 2 810 214 9,64% HBO nie 2 887 002 9,97% 2 713 500 9,30% Polsat GO nie 648 162 2,24% 2 607 714 8,94% Viaplay.pl nie 1 269 432 4,39% 2 247 264 7,71% nc+ GO nie 1 501 254 5,19% 1 243 674 4,26%

Netflix

Bezapelacyjnym liderem jest tu serwis www i aplikacja mobilna Netfliksa, które we wrześniu odwiedziło przeszło 11 mln realnych użytkowników, to o ponad pół miliona więcej niż miesiąc wcześniej. Myślę, że już niedługo Netflix będzie mógł świętować dotarcie do połowy z wszystkich internautów w Polsce.

Podstawowy Standard Premium Koszt miesięczny* (PLN) 29 PLN 43 PLN 60 PLN Liczba ekranów, na których można jednocześnie korzystać z serwisu 1 2 4 Liczba telefonów lub tabletów, na które można pobierać 1 2 4 Oglądaj filmy, seriale i programy oraz graj w gry bez ograniczeń ✓ ✓ ✓ Oglądaj na laptopie, telewizorze, telefonie lub tablecie ✓ ✓ ✓ Dostępna jakość HD ✓ ✓ Dostępna jakość Ultra HD ✓

Aktualnie (już po ostatniej podwyżce) wykupując dostęp do Netfliksa możemy skorzystać z trzech planów w cenie 29 zł, 43 zł i 60 zł.

WP Pilot

Na drugim miejscu mamy teraz VOD od WP, czyli WP Pilot z prawie 4,5 mln RU we wrześniu. To wydaje się stabilny ruch, podobny mieli w sierpniu.

Do wyboru na WP Pilot jest aż 10 pakietów z różnymi programami z telewizji linearnej i kanałami, które dostępne są u operatorów kablowych. Ceny zaczynają się o 9,99 zł miesięcznie, a najdroższy i najbogatszy w programy pakiet kosztuje 55,99 zł. Pełną listę pakietów znajdziecie pod tym linkiem.

Player

Podium zamyka serwis należący do TVN, czyli Player z 4,3 mln realnych użytkowników w miesiącu, to aż milion więcej niż w sierpniu, a pamiętajmy, że od tego roku serwis ten jest całkowicie płatny i nie udostępnia już darmowego planu z reklamami.

Spory sukces tej strategii upatrywać można we własnych produkcjach, głównie serialach, które przyciągają widzów do tej platformy. Podstawowy pakiet Player z reklamami kosztuje 8 zł miesięczne, a bez reklam 18 zł - wcześniej kosztował on 15 zł, a więc coraz większa popularność Player pociąga za sobą szybką podwyżkę. Pozostałe pakiety znajdziecie pod tym linkiem.

Polsat Box GO

Na czwartym miejscu pojawia się Polsat Box GO. Widać, że ruch sierpniowy został tu podzielony z drugim serwisem Polsat GO, ale aby nabrać pełnego obrazu tego, co dał Polsatowi ten rebranding musimy cofnąć się do lipca. Wówczas serwis iplaTV odwiedziło 904 284 realnych użytkowników.

Dane za sierpień pokazują iż Polsat Box GO mógł się pochwalić już wynikiem na poziomie 1,3 mln, co można było tłumaczyć efektem nowości, ale już dane za wrzesień pokazują, iż było to dobra zmiana, serwis ten odwiedziło aż prawie 4 mln RU. Tak więc rośnie nam krajowa konkurencja dla Playera.

Na Polsat Box GO możemy wykupić trzy pakiety - Pakiet Polsat Box Go Premium za 30 zł miesięcznie, Pakiet Polsat Box Go Sport za 40 zł miesięcznie i Pakiet Polsat Box Go HBO za 25 zł miesięcznie.

CDA Premium

CDA Premium we wrześniu miał przeszło 3 mln RU, zarówno w płatnym serwisie VOD jak i w ofercie OTT.

Dostęp do CDA premium kosztuje 23,99 zł miesięcznie, podobnie jak do telewizji OTT.

TVP VOD

VOD od TVP może pochwalić się ruchem na poziomie 2,8 mln RU miesięcznie.

Można z niego korzystać bezpłatnie w podstawowej wersji, poszerzona wersja o seriale i filmy polskie i zagraniczne jest bezpłatna dla abonentów TVP przez 14 dni, później miesięczny dostęp kosztuje 9,99 zł.

HBO GO

HBO GO podobnie jak WP Pilot ma dość stabilny ruch na poziomie 2,8 mln realnych użytkowników.

Można z niego korzystać nawet na pięciu urządzeniach jednocześnie w jednej stałej opłacie 24,90 zł miesięcznie. U niektórych operatorów można wykupić dostęp do tego serwisu za 20 zł miesięcznie.

Polsat GO

Drugim nowym serwisem Polsatu jest Polsat GO, dostępny dla użytkowników zupełnie za darmo, przez co dziwi dużo mniejsza jego popularność w porównaniu z całkowicie płatnym serwisem Polsat Box GO.

We wrześniu odwiedziło darmową wersję VOD Polsatu 2,8 mln RU, mniej niż płatną wersję, ale i tak dużo więcej niż wcześniej było na ipla.TV. Jeśli ten trend się utrzyma można będzie mówić o gigantycznym sukcesie tego rebrandingu.

Viaplay

Dotarliśmy już do kolejnej premiery na polskim rynku, czyli Viaplay. W pierwszy miesiąc działalności w Polsce Viaplay miał 1,2 mln RU, to również można było upatrywać w efekcie nowości i darmowego okresu próbnego, ale już we wrześniu ruch ten zwiększył się do 2,2 mln RU.

Trudno się temu dziwić, na start na Viaplay oprócz filmów i seriali można oglądać też mecze Bundesligi, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. Do tego dojdzie od przyszłego sezonu Premier League, a od 2023 roku Formuła 1. Myślę, że z takim zestawem już w przyszłym roku Viaplay będzie w pierwszej trójce VOD w Polsce, jak nie tuż za Netfliksem.

Dostęp do Viaplay kosztuje 34 zł miesięcznie po darmowym pierwszym miesiącu.

nc+ GO

nc+ GO to aktualnie wygaszany serwis, docelowo zastąpi go serwis Canal+, który to nie przebił się jeszcze do pierwszej dziesiątki.

nc+ GO odwiedza jeszcze 1,2 mln użytkowników miesięcznie, w sierpniu było to 1,5 mln, widać więc, iż powoli użytkownicy przenoszą się do Canal+.