Veturilo zostaje w Warszawie. Koniec z elektrozamkami, a rower zostawimy... gdzie chcemy

Na początku czerwca informowaliśmy Was, iż po 10 latach Poznański Rower Miejski zostanie zamknięty po tym sezonie, a dziś dostajemy dobrą wiadomość dla mieszkańców stolicy - Veturilo zostaje w Warszawie przynajmniej do końca 2028 roku.

Jeszcze lepszą wiadomością są nowe rozwiązania przy wynajmowaniu rowerów Veturilo - zmodernizowane zostaną rowery, technologia i serwis.

Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich:

Zmiany konsultowaliśmy z warszawiakami, dlatego jesteśmy przekonani, że rower miejski spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Przede wszystkim na mocy podpisanej umowy z Miastem Stołecznym Warszawa, nextbike - operator miejskiej wypożyczalni rowerów w stolicy, zobowiązał się do naprawy zepsutych rowerów w czasie 12 godzin od zgłoszenia usterki. Tak więc powinno to rozwiązać częsty problem z rowerami przy stojakach, z których nie da się skorzystać.

Ponadto pojawią się zupełnie nowe stojaki w kształcie odwróconej litery U, których ma być tyle co samych rowerów, czyli 3 tys. (10% floty to będą rowery elektryczne). Znikną też uciążliwe, często wadliwe elektrozamki, a każdy rower będzie posiadał unieruchamiającą go blokadę na koło oraz odbiornik GPS.

Dzięki tej nowości pojawi się więc możliwość pozostawienia roweru w dowolnym miejscu (oczywiście zgodnie z nowymi przepisami ruchu drogowego). Pozostawienie roweru poza stojakami będzie wiązało się z dodatkową opłatą, ale z naszych informacji wynika, iż będzie to niewielka i akceptowalna kwota za to udogodnienie.

W mieście pojawią się też tymczasowe stojaki z rowerami Veturilo, które będą stawiane w miejscach, w których będą się odbywały ważne wydarzenia sportowe czy kulturalne.

Na koniec nowość związana z rejestracją w systemie wypożyczalni rowerów - znikną terminale komputerowe, które zastąpione zostaną nową, wielojęzyczną aplikacją mobilną Vertulilo. Pojawi się też integracja z Kartą Warszawiaka, dzięki czemu osoby rozliczające się z podatków w stolicy skorzystają z rowerów ze zniżką.

Jak z aktualną popularnością rowerów Veturilo w stolicy. W odróżnieniu od Poznania, rośnie - w czerwcu padł rekord wypożyczeń w ciągu jednego dnia - 31 488. Ostatni raz wynik powyżej 30 tys. wypożyczeń udało się osiągnąć 28 czerwca 2019 roku, a więc jeszcze przed pandemią.

Źródło: TIER Mobility/nextbike.