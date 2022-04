Już nie tylko hulajnogi. Bolt wprowadza do polskich miast elektryczne rowery

Już od kilku lat ulice polskich miast wypełnione są elektrycznymi hulajnogami różnych operatorów. Niezapełnioną jednak do tej pory luką była możliwość wypożyczania elektrycznych rowerów.

Skorzystać z tego postanowił właśnie jeden z operatorów Bolt, który zapowiedział dziś udostępnienie swoich rowerów elektrycznych - na początek w Krakowie, Olsztynie i Bydgoszczy, a do końca tego roku Bolt planuje udostępnić w całej Europie aż 16 tysięcy takich jednośladów. W jakiej cenie? Na tę chwilę będzie to w Polsce 50 groszy za minutę jazdy.

Valerii Romanov, Bolt Rentals Country Manager w Polsce:

Cieszymy się, że możemy uruchomić rowery elektryczne aż w trzech polskich miastach. W ten sposób zapewnimy ich mieszkańcom nową opcję poruszania się po mieście szybko, wygodnie i w sposób nieszkodliwy dla środowiska. To nasz kolejny krok w promowaniu rezygnacji z poruszania się prywatnymi samochodami na rzecz bezemisyjnych środków transportu, co przyczyni się także do poprawy jakości powietrza w miastach i zmniejszenia zatłoczenia na ulicach.

Podobnie jak hulajnogi, rowery elektryczne Bolta będą miały ograniczniki prędkości, zgodnie z obowiązującymi przepisami do 20 km/h. Ponadto osoby, które będą wybierały ten środek transportu, będą musiały w pierwszej kolejności skorzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów - jeśli jest wyznaczony. W przypadku ścieżek rowerowych połączonych z chodnikiem, zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania drogi pieszym.

Natomiast, gdy nie ma wyznaczonego pasa ruch dla rowerów lub ścieżki rowerowej, można skorzystać z chodnika przy drogach z dozwoloną prędkością większą niż 50 km/h, pod warunkiem, że jego szerokość wynosi conajmniej 2 metry. W pozostałych przypadkach można poruszać się po chodnikach, jeśli na pozostałych drogach panują niebezpieczne warunki pogodowe stwarzające zagrożenie rowerzyście - śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła. Wówczas może on poruszać się po chodnikach z prędkością zbliżona do poruszania się pieszych.

No i jeszcze kwestie parkowania, są również podobne do tych obowiązujących hulajnogi elektryczne, gdy nie ma w pobliżu miejsc do tego wyznaczonych i stojaków - rowery elektryczne parkujemy jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi.

Źródło: Bolt.