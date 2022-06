Po 10 latach Poznański Rower Miejski do zamknięcia - cel został już osiągnięty

Dokładnie 18 kwietnia 2012 roku w Poznaniu uruchomiono miejską wypożyczalnie rowerów - Poznański Rower Miejski. Okazuje się niestety, że to już ostatni sezon, Miasto Poznań podjęło uchwałę, iż nie będzie ogłaszało nowego przetargu na kolejny.

Obecny sezon, miejska wypożyczalnia rowerów Poznański Rower Miejski otworzyła 1 marca, a który to zakończy się 30 listopada. To będzie ostatni dzień obowiązywania dwóch umów, które podpisał ZTM z operatorem systemu PRM na obsługę rowerów 3G oraz rowerów bezstacyjnych 4G.

Skąd ta decyzja? Miasto Poznań informuje, iż celem uruchomienia wypożyczalni rowerów miejskich była zmiana postrzegania tego środka transportu przez mieszkańców miasta, jako bardziej ekonomicznego i ekologicznego niż komunikacja miejska czy samochód. Zdaniem włodarzy miasta to się udało, bo jeszcze w 2013 roku udział rowerów w transporcie miejskim - wliczając w to oprócz rowerów, komunikację miejską i samochody, wynosił: 6,78%, a dziś jest to już 11%.

Ponadto odnotowano wyraźny spadek wypożyczeń rowerów na rzecz własnych jednośladów.

Od 2019 roku dało się jednak zauważyć znaczny spadek ilości osób korzystających z PRM. Wynikało to między innymi z faktu, że mieszkańcy widząc jak przyjaznym środkiem transportu jest rower oraz dostrzegając rozbudowywaną z roku na rok infrastrukturę ścieżek rowerowych przesiedli się na własne jednoślady. Nie bez znaczenia jest także to, że pojawiły się wówczas inne możliwości w zakresie tzw. mobilności współdzielonej: samochody na minuty (carsharing), elektryczne skutery i hulajnogi.

Ostatnim argumentem dla miasta były koszty tego rozwiązania. W wyniku konsultacji z firmami oferującymi usługi wynajmu rowerów okazało się, że koszty utrzymania PRM w latach 2023-2024 mogłyby się wahać od 6,5 mln zł do nawet 15 mln zł rocznie (dla 1000 rowerów), co byłoby niemożliwe do ujęcia w planach finansowych miasta w kolejnych latach. Miasto Poznań ostatecznie uznało, że lepszym rozwiązaniem dla miasta będzie przeznaczenie części z tych środków, m.in. na dalszy rozwój infrastruktury rowerowej.

Jeśli inne miasta podobnie jak Poznań zrezygnują z miejskich wypożyczalni, ewentualną niszę w tym segmencie powinni wypełnić operatorzy działający niezależnie. Dla przykładu Bolt już rozpoczął udostępnianie swoich rowerów elektrycznych - Już nie tylko hulajnogi. Bolt wprowadza do polskich miast elektryczne rowery.

