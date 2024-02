Co było zapisane na rzymskim zwoju sprzed 2 tysięcy lat? Nawet Musk chce się dowiedzieć

Nawet Elon Musk chce się dowiedzieć, co było zapisane na zwęglonych papirusach w wilii z Herkulanum. Miliarder wspiera tę akcję.

Co było zapisane na papirusach w Herkulanum?

Od jakiegoś czasu mamy do czynienia z projektem badawczym Vesuvius Challenge, który koncentruje się na rozszyfrowaniu i zbadaniu zwojów papirusu odnalezionych w starożytnym mieście Herkulanum, które zostało zniszczone podczas erupcji Wezuwiusza w 79 roku. Zwoje papirusu, na którym od niedawna wszyscy się skupiają, zostały odkryte w Villa dei Papiri, rezydencji należącej prawdopodobnie do rodu Juliusza Cezara. Choć znaczna część tekstu na zwojach jest nieczytelna, zespół badawczy, korzystając z najnowszych technologii i sztucznej inteligencji, stara się je rozszyfrować i zidentyfikować zawartość.

Źródło: Depositphotos

Nie ma wątpliwości, że to wyjątkowe źródło informacji oferuje wgląd w starożytne teksty filozoficzne, literackie i naukowe, dostarczając nowych danych na temat życia codziennego, kultury i myśli starożytnego Rzymu. Projekt ten to złożona praca interdyscyplinarna, łącząca nauki humanistyczne, technologie cyfrowe, konserwacje i badania archeologiczne — i nie ma wątpliwości, że nowe technologie znacznie w tym pomogą. Teraz do całości dołączył się sam Elon Musk.

Elon Musk zainteresował się projektem Vesuvius Challenge

Elon Musk, zdecydowanie jeden z najbardziej ekscentrycznych miliarderów na świecie, który ma pod skrzydłami takie firmy jak Tesla, SpaceX, Neuralink czy X (dawniej Twitter), postanowił, że chce wspierać wysiłki mające na celu rozszyfrowanie starożytnych zwojów papirusu sprzed dwóch tysięcy lat. W niedawnym oświadczeniu Musk wyraził swój entuzjazm we wspieraniu projektu Vesuvius Challenge, którego celem jest odkrycie tajemnic ukrytych właśnie w tych artefaktach.

Zespół badaczy odniósł sukces w Vesuvius Challenge, odsłaniając fragmenty starożytnych tekstów, które przez wieki były wielką zagadką i pozostawały niezbadane. Powodzenie w odczytaniu części zwojów stanowi znaczący przełom i jest to fascynujący wgląd w tamten okres historyczny. W trakcie kontynuacji projektu, naukowcy mają nadzieję, że kolejne osiągnięcia pozwolą na jeszcze głębsze zrozumienie życia i poglądów naszych przodków.

Co Elon Musk zmieni w tym projekcie?

Wsparcie Elona Muska dla Vesuvius Challenge jest dość kluczowym czynnikiem. Współpraca między wizjonerami i gigantami technologicznymi, takimi jak CEO Tesli, a naukowcami, podkreśla rewolucyjny potencjał tego współdziałania. Wraz z postępem w rozszyfrowywaniu pozostałych zwojów pojawia się podekscytowanie i oczekiwanie na bogactwo wiedzy i odkryć — a dzięki wsparciu Muska i zaangażowaniu badaczy na całym świecie, są tak pozytywne nastroje w tej sprawie, jak nigdy wcześniej.

Źródło: Depositphotos

Studenci są tutaj kluczowym elementem

Warto zaznaczyć, że rewolucją w tym projekcie okazali się… studenci. Mowa o zespole składającym się z trzech osób: Amerykanina Luke'a Farritora, studenta informatyki na University of Nebraska, Egipcjanina Youssefa Nadera, absolwenta biorobotyki na Freie University w Berlinie oraz Szwajcara Juliana Schilligera, studenta robotyki na ETH Zürich. Papirusolodzy z trzech różnych krajów analizowali osiągnięcia studentów. Jak podaje CNN, Brent Seales, profesor informatyki na University of Kentucky i współtwórca Vesuvius Challenge, skomentował: