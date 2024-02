Niewiarygodne. Cybertruck może mieć ten sam problem, co Golf III

Jednym z najbardziej powszechnych mitów dotyczących stali nierdzewnej jest przekonanie, że jest ona całkowicie odporna na rdzę. Niestety, prawda jest taka, że stal nierdzewna korozji jednak ulegnie, szczególnie gdy jest narażona na substancje, takie jak tłuszcze, oleje czy sól drogowa, a nawet ptasie odchody. Właściciele Cybertrucków szybko zdają sobie sprawę z tego, gdy zaczynają dostrzegać pierwsze oznaki korozji na powierzchni swoich pojazdów. Stąd też są oni zmuszeni do wręcz natychmiastowego czyszczenia swoich samochodów. W przypadku pojazdów o konwencjonalnym nadwoziu z powłoką ochronną jest nieco łatwiej. W przypadku Cybertrucka nawet podręcznik użytkownika przypomina o tej konieczności.

Jeden z użytkowników tego pickupa podzielił się zrzutem ekranu wymagań dotyczących czyszczenia pojazdu w mediach społecznościowych. Zaleca się tam natychmiastowe usuwanie wszelkich substancji powodujących korozję oraz regularne czyszczenie nadwozia za pomocą specjalistycznych środków. Brzmi to rygorystycznie? Pewnie, ale niestety ma uzasadnienie w przypadku nadwozia ze stali nierdzewnej, które jest bardziej podatne na uszkodzenia niż tradycyjne nadwozia lakierowane.

Niepokojące są również wpisy użytkowników na forum Cybertruck Owners Club, którzy zgłaszają coraz częstsze przypadki plam rdzy i korozji na karoserii swoich pojazdów. Zdjęcia, które udostępniają, pokazują wyraźnie, jak nawet krótki okres użytkowania może pozostawić ślady na powierzchni nadwozia. Jak pewnie niektórzy z Was pamiętają, Musk reklamował nadwozie ze stali nierdzewnej jako wyjątkowo trwałe i odporne. Będzie takie, owszem — o ile będzie odpowiednio konserwowane. Rzeczywistość nieco różni się od marketingowej gadki ekscentrycznego multimiliardera.

Jednym z głównych problemów związanych z nadwoziem ze stali nierdzewnej jest brak ochronnej powłoki, która zazwyczaj chroni tradycyjne nadwozia przed uszkodzeniami. W przypadku Cybertrucka każdy kontakt z czymkolwiek żrącym może prowadzić do powstania plam rdzy, co wymaga natychmiastowej reakcji właściciela.

Na szczęście istnieją rozwiązania, które mogą pomóc w zabezpieczeniu nadwozia przed korozją. Tesla oferuje specjalne folie ochronne, które chronią karoserię przed zarysowaniami i substancjami korozyjnymi. Taki dodatek kosztuje kilka tysięcy dolarów, ale wielu właścicieli uważa, że jest to niezbędne dla zachowania estetyki i wartości ich pojazdu. I bardzo dobrze - "goły" Cybertruck wygląda może i imponująco, ale według mnie istotniejsze jest to, by jego karoseria była odpowiednio utrzymana przez lata użytkowana. Owa folia całkiem dobrze spełnia to zadania — jeśli uwierzyć użytkownikom for, którzy mają Cybertrucki.

Wychodzi więc na to, że właściciele Cybertrucków muszą być świadomi konieczności konserwacji nadwozia ze stali nierdzewnej. Regularna konserwacja i stosowanie specjalistycznych środków mogą pomóc w utrzymaniu pojazdu w idealnym stanie przez wiele lat, ale w obliczu braku powłoki ochronnej jest to niezwykle trudne — stąd też rosnąca popularność folii bezpośrednio od Tesli. Naprawdę, nie sądziłem, że w przypadku tego pojazdu okaże się, że cierpi on na przypadłość podobną, co mój stareńki Golf. Wynikającą z nieco innej wady, ale jednak — i Cybertruck i Golf III rdzewieją.