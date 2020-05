Google i polskie SMSAPI walczą z SMS-owymi oszustami. Nadciąga koniec podszywania się

Od pewnego czasu obserwowaliśmy, jak ze sklepu Google Play usuwane są podejrzane aplikacje. Cieszy nas, że teraz właściciel Androida, najpopularniejszego systemu operacyjnego w Polsce i na świecie, podejmuje temat bezpieczeństwa natywnej funkcji telefonów, czyli SMS-ów. Dzięki kolejnym rozwiązaniom technologicznym będziemy mogli wprowadzić jeszcze wyższe standardy weryfikowania zaufanych nadawców, pozwalając samym użytkownikom na ich rozpoznawanie. Zależy nam, aby ten kanał stał się w pełni wolny od naciągaczy, ponieważ często SMS jest używany do przekazywania ważnych informacji i nie powinno być w nim miejsca na oszustwa

wyjaśnia Maja Wiśniewska, PR & Content Marketing Manager w SMSAPI.

Tysiące wysłanych wiadomości, tona nerwów i mnóstwo wspomnień. Bramki SMS znikają

Kojarzycie niebieską odznakę, która pojawia się przy oficjalnych i zweryfikowanych kontach w mediach społecznościowych? Na pewno tak. Google doskonale wie, że jesteśmy już z nią oswojeni i chce ją wykorzystać również tutaj. Odznaka pozwoliłaby odróżnić oryginalne profile nadawców od oszustów. To dzięki współpracy z SMSAPI uzyskanie takiej odznaki stanie się proste.

Każdy chętny do wysyłania vSMS, będzie musiał dać się zweryfikować jako firma faktycznie operująca pod daną nazwa czy marką. My będziemy w tym pośredniczyć, ale to Google będzie miał ostatnie słowo. Procedura akceptacji będzie odbywać się ręcznie, ale nie powinna trwać dłużej niż tydzień. Po jej przejściu firmę będzie można zarejestrować w naszym panelu jako nadawcę Verified SMS. Przy wysyłce klientowi pojawi się opcja zmiany zwykłej wiadomości na Verified SMS