Tragikomedia w przebraniu Scooby-Doo powraca

Velma, chociaż zapowiadała się całkiem nieźle, to spodobała się… nikomu. Pierwszy sezon animowanego serialu z uniwersum Scooby-Doo, który pojawił się na HBO Max, został zmiażdżony ocenami — zarówno przez recenzentów i krytyków, jak i samych widzów. Skupiał się on na emocjach, trudnych relacjach, przemocy i problemach wśród nastolatków; niech każdy sam oceni to, w jaki sposób serial poruszał te tematy, chociaż oceny widowiska mówią raczej same za siebie.

Cóż, okazuje się jednak, że w tym szaleństwie jest jakaś metoda — Velma musiała przykuć uwagę wielu widzów, skoro HBO postanowiło stworzyć kontynuację i dać kolejną szansę postaci ze Scoobiego. HBO Max opublikowało zwiastun drugiego sezonu Velmy, który możecie obejrzeć poniżej.

Drugi sezon Velmy debiutuje już za chwilę

Drugi sezon serialu debiutuje już w tym miesiącu — a dokładnie 25 kwietnia. Sequel będzie liczył 10 odcinków, a tematyka dosyć znacznie różni się od pierwszego sezonu — tutaj akcja będzie skupiać się na seryjnym mordercy, który za ofiary obrał sobie mężczyzn. I tutaj właśnie do akcji wchodzi Velma, cała na… żółto. Oficjalny opis drugiego sezonu jest następujący:

Kiedy jeszcze bardziej przerażająca tajemnica ogarnia Crystal Cove, Velma (Mindy Kaling) musi znaleźć sposób, aby połączyć swoją pracę detektywistyczną z wymogami nowo zdobytej popularności, zanim będzie za późno. W tym czasie jej wierni przyjaciele Daphne (Constance Wu), Norville (Sam Richardson) i Fred (Glenn Howerton) nie są w stanie pomóc z powodu swoich osobistych bitew i co gorsza… aresztowania.

