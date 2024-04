Na czerwiec została ustalona data debiutu Max w Polsce, ale na konkretny termin jeszcze czekamy. Wiemy, że dojdzie do tego w pierwszej połowie miesiąca, ponieważ platforma musi ruszyć jeszcze przed Igrzyskami Olimpijskimi, z których dostępne będą transmisje na żywo właśnie na Max. To przekrojowy i ogromny projekt polskiego oddziału Warner Bros. Discovery, który pod jednym szyldem zamierza zgromadzić swoje wszystkie najważniejsze marki, stacji, produkcje i twórców.

Max w Polsce - zupełnie nowa oferta

Platforma Max nie tylko zapewni dostęp do ulubionych filmów i seriali, ale także kanałów telewizyjnych oraz relacji sportowych, co jest sporą zmianą względem tego, jak HBO Go, a później HBO Max funkcjonowało do tej pory w Polsce. Spodziewamy się uwzględnienia niemałej liczby seriali, programów i filmów dostępnych do tej pory na Playerze. Max będzie oferowany w trzech różnych pakietach, z opcją subskrypcji miesięcznej lub rocznej. Jest też całkowicie nowy pakiet AdLite, który pozwala korzystać z platformy po niższej cenie, ale z reklamami. Ceny pakietów nie zostały jeszcze ujawnione, ale znamy szczegóły.

Pakiet podstawowy to bardziej przystępna cena, co oznacza większą dostępność najwyższej jakości treści przy ograniczonej liczbie reklam. Oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch urządzeniach jednocześnie. Pakiet Standard oferuje możliwość oglądania seriali, filmów i programów na dwóch urządzeniach jednocześnie, jakość Full HD oraz możliwość pobrania do 30 tytułów do oglądania offline i dostęp do biblioteki treści na żądanie bez reklam. Pakiet Premium to najdroższy i dający największe możliwości pakiet: streaming na czterech urządzeniach jednocześnie, jakość Full HD lub 4K (gdy dostępne), a także dźwięk Dolby Atmos w wspieranych tytułach, możliwość pobrania do 100 tytułów do oglądania offline oraz dostęp do biblioteki treści na żądanie bez żadnych reklam.

Dodatkowy pakiet do każdej oferty

Zupełną nowością będzie też pakiet dodatkowy "Kanały TV i Sport" oferujący dostęp do biblioteki kanałów na żywo i relacji sportowych, m.in. stacji informacyjnych, rozrywkowych, dla dzieci oraz sportowych. Jest to dostępny dodatek do każdego bazowego pakietu i umożliwia oglądanie kanałów telewizyjnych i relacji sportowych na minimum dwóch urządzeniach jednocześnie (lub więcej przy wyższych pakietach).

Nowe polskie produkcje Max - znamy szczegóły

Dzięki artykułowi portalu Filmweb wiemy, że Max przygotowuje obecnie ponad 10 zupełnie nowych produkcji nad Wisłą. Wszystkie będą najwyraźniej trafiać na platformę pod szyldem "Max Original", a jednym z nich ma być serial skupiający się na branży porno w latach 80. i 90. Co ciekawe, ma to być projekt międzynarodowy - zagrają w nim polscy i zagraniczni aktorzy. Niestety, o pozostałych produkcjach nie wiemy jeszcze nic więcej, ale już pierwsze informacje intrygują i napawają optymizmem, ponieważ liczymy, że firma skorzysta z doświadczenia polskiego oddziału HBO, które dostarczało nam takie tytuły jak "Pakt", "Wataha", "Ślepnąc od świateł" czy "Odwilż". Ten ostatni nawet wróci w tym roku z 2. sezonem.