W erze streamingu możemy cieszyć się dostępem do różnorodnych filmów i seriali za niewielką opłatą, ale niestety, niektóre tytuły mogą czasem zniknąć z platform, na których są dostępne. W przypadku HBO Max, istnieje kilka kultowych dzieł, które mogą być zagrożone usunięciem. Poniżej skupiliśmy się na kilku najciekawszych produkcjach, w tym klasykach, które najwyraźniej mogą wkrótce opuścić katalog HBO Max. Z pytaniem o wyjaśnienie tej sytuacji skierowaliśmy się także do polskiego oddziału platformy - gdy tylko dostaniemy odpowiedź, zaktualizujemy wpis.

Jakie filmy znikną z HBO Max?

Wśród zagrożonych usunięciem filmów jest ciekawa produkcja "Gdzie śpiewają raki" - tytuł oparty na bestsellerowej powieści Delii Owens. To historia o dzikiej dziewczynce, Kya Clark, która dorasta w odległych mokradłach na wybrzeżu Karoliny Północnej. Film porusza tematykę samotności, miłości i tęsknoty za akceptacją społeczną. "8 Mila" to natomiast produkcja, której przedstawiać chyba nie trzeba. Film wpisał się na trwałe w kulturę hip-hopu i popkultury. Reżyserowany przez Curtisa Hansona, obraz ten to hołd dla życia rapera Eminema, który wciela się w postać Jimmy'ego "B-Rabbita" Smitha Jr. Historia ta jest nie tylko opowieścią o próbie przełamania się w muzycznym świecie, ale także o walce z przeciwnościami losu i dążeniu do spełnienia marzeń.

W ofercie HBO Max cały czas dostępne są prawdziwe perełki kinematografii. Jednym z nich jest "Gorączka" - klasyczny thriller kryminalny, którego reżyserem jest Michael Mann, a w rolach głównych występują Al Pacino i Robert De Niro. Film ten skupia się na zderzeniu dwóch postaci: doświadczonego detektywa policji i bezwzględnego przestępcy. "Tajemnice Los Angeles" to natomiast adaptacja powieści Jamesa Ellroya, która przenosi widza do podziemnego świata przestępczego Los Angeles lat 50. To mroczna, intrygująca opowieść o korupcji, zdradzie i obsesyjnym pościgu za sprawiedliwością. Film ten wyróżnia się nie tylko wspaniałą obsadą, ale także głębokim zanurzeniem się w atmosferę tamtej epoki, która dla wielu jest dzisiaj naprawdę odległa.

Klasyki na HBO Max - jakie seriale i filmy do usunięcia?

Jako do usunięcia oznaczone są też "Czas mroku" i "Negocjator". Pierwszy z nich to film biograficzny, w którym Gary Oldman wciela się w postać Winstona Churchilla. Obraz ten koncentruje się na kluczowym okresie w historii, kiedy Churchill musiał zmierzyć się z decyzją o rozpoczęciu rozmów pokojowych z nazistowskimi Niemcami. To nie tylko portret polityka w chwilach największych wyzwań, ale również opowieść o odwadze i determinacji w obliczu ciemności wojny. Drugi film to dynamiczny thriller z udziałem Kevina Spacey'ego i Samauela L. Jacksona. Film opowiada historię negocjatora policyjnego, który musi zmierzyć się z sytuacją zakładników w budynku urzędu miasta.

Jednym z klasycznych seriali, który do pewnego momentu był w ogóle niedostępny w Polsce, był "ALF". Ku ogromnej uciesze widzów serial trafił na HBO Max. To jeden z hitów serialowych z lat 80. Komedia opowiada on o przygodach kosmicznego obcego, który ląduje na Ziemi i zostaje adoptowany przez ludzką rodzinę. Jestem zaskoczony, że serial miałby zniknąć z HBO Max, skoro to jeden z wyróżników platformy na tle konkurencji (podobnie jak "Ostry dyżur" czy inne klasyki). Miejmy nadzieję, że "ALF" pozostanie jednak w ofercie.

Ewentualne zniknięcie wymienionych filmów i seriali z HBO Max byłoby sporą stratą, szczególnie gdy mówimy o niedostępnych na innych platformach tytułach. Poniżej znajdziecie pełną listę tytułów, które są oznaczone jako do usunięcia w najbliższych tygodniach.

HBO Max - usuwane filmy kwiecień maj 2024

One Last Hug Ostatni uścisk: Trzy dni na Obozie Pocieszenia 2014 13 kwi 2024 Where the Crawdads Sing Gdzie śpiewają raki 2022 16 kwi 2024 The Flight Attendant Stewardesa 2020 20 kwi 2024 Finally Retired Nareszcie emerytura 2 2022 30 kwi 2024 Something in the Air Po maju 2012 30 kwi 2024 Catch the Fair One Na Pięści 2022 30 kwi 2024 Slow Powoli 2023 30 kwi 2024 ALF's Special Christmas Alf - świąteczny odcinek specjalny 1987 30 kwi 2024 8 Mile 8 Mila 2002 30 kwi 2024 Wildhood Dzikość 2021 30 kwi 2024 Shadow Cień 2018 30 kwi 2024 Heat Gorączka 1995 30 kwi 2024 ALF ALF 1986 30 kwi 2024 Sinjar Sindżar 2022 30 kwi 2024 False Positive Fałszywy traf 2021 30 kwi 2024 Two Lovers and a Bear Kochankowie i niedźwiedź 2016 30 kwi 2024 Huldra Huldra 2021 30 kwi 2024 Low Tide Odpływ 2019 30 kwi 2024 Demonlover Demonlover 2002 30 kwi 2024 Zimnicea Zimnicea 2020 30 kwi 2024 Submission Uległość 2020 30 kwi 2024 Heavens Above Niebiosa 2021 30 kwi 2024 Val Val 2021 30 kwi 2024 L.A. Confidential Tajemnice Los Angeles 1997 30 kwi 2024 Diabolik Diabolik 2021 30 kwi 2024 The Boss Baby Dzieciak rządzi 2017 30 kwi 2024 Budapest Heist Gambit budapeszteński 2020 30 kwi 2024 Chef de Partie Kucharz na krawędzi 2022 30 kwi 2024 The Gravedigger’s Wife Żona grabarza 2021 30 kwi 2024 Jesús López Jesús López 2022 30 kwi 2024 Speak No Evil Goście 2022 30 kwi 2024 Darkest Hour Czas mroku 2017 30 kwi 2024 Two of a Kind Niepodobni 2022 30 kwi 2024 Summer of Bees Lato z pszczołami 2021 30 kwi 2024 Feathers Pióra 2022 30 kwi 2024 The Negotiator Negocjator 1998 30 kwi 2024 Laurence Anyways Na zawsze Laurence 2012 30 kwi 2024 Gunpowder Milkshake Zabójczy koktajl 2021 30 kwi 2024 A Time to Kill Czas zabijania 1996 30 kwi 2024 Man on Fire Człowiek w ogniu 2004 30 kwi 2024 Robust Silna więź 2021 01 maj 2024 Letnie popołudnie Letnie popołudnie 2019 05 maj 2024 Acid Kwas 2018 05 maj 2024 Interior Interior 2019 05 maj 2024 Bodies Bodies Bodies Bodies Bodies Bodies 2022 06 maj 2024 Don't Worry Darling Nie martw się, kochanie 2022 06 maj 2024 Joyride Przejażdżka 2022 06 maj 2024 The (Dead Mothers) Club Klub osieroconych córek 2014 11 maj 2024 Hollywood on Set Na planie 2017 12 maj 2024

Źródło: Upflix.pl