Back to Black. Historia Amy Winehouse

Film przedstawia niezwykłą historię artystki, która spędziła lata w tętniącym życiem londyńskim Camden, nazywając to miejsce domem, a także jej drogę do światowej sławy. To spojrzenie na współczesną machinę sławy i hołd dla wyjątkowego talentu Amy, który zdarza się raz na pokolenie. Główną rolę w filmie zagrała Marisa Abela, natomiast na ekranie partnerują jej Jack O'Connell jako Blake Fielder-Civil, Eddie Marsan jako Mitch Winehouse, Juliet Cowan jako Janis Winehouse oraz Lesley Manville jako babcia Amy - Cynthia. Film skupia się na niezwykłym geniuszu, kreatywności, poczuciu humoru i szczerości artystki, które towarzyszyły jej we wszystkim, co robiła, a także próbuje zrozumieć jej demony.

Od 19 kwietnia w kinach

Abigail

Grupa niedoszłych przestępców porywa 12-letnią córkę baletnicy, znaną postać ze świata podziemnego. Aby otrzymać okup w wysokości 50 milionów dolarów, muszą jedynie obserwować dziewczynę przez noc. Jednak w odizolowanej rezydencji porywacze zaczynają znikać, jeden po drugim. Stopniowo odkrywają, że są zamknięci wewnątrz z czymś zupełnie innym niż normalna mała dziewczynka.

Od 19 kwietnia w kinach

Rebel Moon - Część 2: Zadająca rany

Kontynuacja historii Kory i jej towarzyszy, oddanych żołnierzy gotowych na najwyższe poświęcenia. Przygotowują się do starcia u boku dzielnych mieszkańców Veldt, broniąc swojej nowej ojczyzny przed siłami Macierzy. Zanim dojdzie do decydującej bitwy, muszą zmierzyć się z własną przeszłością, odkrywając motywacje, które prowadzą ich do walki. Gdy brutalne imperium rzuca się w wir rebelii, zacieśniają się więzi, a nowi bohaterowie stają na drodze konfrontacji.

Od 19 kwietnia na Netflix

Sympatyk

Pod koniec wojny w Wietnamie, szpieg, który był związany z armią Południowego Wietnamu, ucieka do Stanów Zjednoczonych w obawie przed represjami ze strony zwycięskiego północnego reżimu. Zamieszkuje w społeczności uchodźców, gdzie próbuje rozpocząć nowe życie pod fałszywą tożsamością. Jednakże w rzeczywistości kontynuuje swoją tajną działalność, szpiegując dla Viet Congu i przekazując im informacje z amerykańskiego terytorium. Jego życie staje się coraz bardziej skomplikowane, gdy zaczynają go ścigać nie tylko wrogowie z przeszłości, ale także agenci amerykańskich służb specjalnych.

Od 15 kwietnia na HBO Max

Konflikt: Capote kontra socjeta

Ośmioodcinkowy serial będący drugim sezonem antologii Ryana Murphy'ego dla FX. Inspiracją dla tego dzieła jest bestsellerowa książka Laurence'a Leamera zatytułowana "Kobiety Capotego: Śniadanie u Tiffany'ego, mroczne sekrety i zdrada w świecie glamour". Fabuła skupia się na życiu u szczytu elity towarzyskiej, gdzie Truman Capote obracał się w gronie wytwornych dam, znanych jako "łabędzie", w tym wielka dama Barbara "Babe" Paley, Slim Keith, C.Z. Guest i Lee Radziwill. Capote był oczarowany ich stylem życia i starał się zyskać ich zaufanie, aby na koniec wykorzystać je jako źródło materiału do swoich pisarskich dzieł, zdradzając ich sekrety w swoich książkach.

Od 17 kwietnia na Disney+

Dżentelmen w Moskwie

Serial "Dżentelmen w Moskwie" to opowieść o hrabim Aleksandrze Rostowie, który, po rewolucji bolszewickiej, zostaje skazany na uwięzienie w eleganckim hotelu Metropol. Tam, w maleńkim pokoju na strychu, musi pozostać pod groźbą egzekucji, jeśli opuści swoje więzienie. Wraz z mijającymi latami i dekadami, Rostow świadkiem burzliwej historii Rosji. Pomimo ograniczeń, odkrywa fascynujący świat duchowych poszukiwań. W trakcie budowania nowego życia w hotelowej izolacji, docenia prawdziwą wartość przyjaźni, rodziny i miłości.

Od 18 kwietnia na SkyShowtime

Nasz pełny życia świat

Serial dokumentalny stworzony przez nagrodzoną Emmy ekipę twórców, którzy odkrywają tajemniczą sieć powiązań, które łączą wszystkie istoty na Ziemi. Narrację w oryginalnej wersji zapewnia laureatka Oscara: Cate Blanchett. Przenosi nas on w podróż po wyjątkowych ekosystemach i spotkaniach z małymi i wielkimi stworzeniami z całego globu. To fenomenalna wizja życia, ukazująca najbardziej magiczne zjawiska, jakie istnieją na naszej planecie.

Od 17 kwietnia na Netflix