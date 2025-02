Ceny iPhone 16e w Orange, Play i T-Mobile. Gdzie najtaniej?

Najnowszy iPhone 16e w prześwietnej cenie, tak reklamuje swojego nowego smartfona Apple, za ile kupimy go w abonamencie komórkowym? iPhone 16e dostępny jest w przedsprzedaży w Orange, Play i T-Mobile, sprawdźmy w jakich cenach.

Na stronach sklepu Apple, iPhone 16e możemy zakupić za gotówkę, w następujących cenach:

iPhone 16e 128 GB - 2 999,00 zł,

iPhone 16e 256 GB - 3 499,00 zł,

iPhone 16e 512 GB - 4 499,00 zł.

Dokładnie takie same ceny dostępne są w polskich elektromarketach - Media Expert, EURO RTV AGD, Media Markt czy x-kom.pl. Jeśli chodzi o operatorów, moglibyśmy się spodziewać podobnych kwot, jeśli nie niższych, wszak mają one zachęcać do kupienia ich w abonamentach, które nie są już tanie. Jak jest w rzeczywistości?

Sprawdzimy ceny tylko za najtańszą wersję iPhone 16e 128 GB, modele z większą pojemnością są relatywnie droższe.

iPhone 16e w abonamencie Orange

W abonamencie S za 65 zł miesięcznie, z limitem transferu danych 50 GB, iPhone 16e kupimy za 799 zł na start i w 36 ratach 0% po 67 zł. Łącznie za samo urządzenia zapłacimy 3 211,00 zł, a więc ponad 200 zł drożej niż w sklepie.

Abonament M za 75 zł miesięcznie z limitem 150 GB, to nieco niższy koszt na start - 599 zł i 36 rat po 72 zł. Razem - 3 191,00 zł.

Niestety, nawet w najdroższym abonamencie L za 95 zł miesięcznie z limitem 350 GB jest drożej niż w sklepie - na start 99 zł i 36 rat po 83 zł, czyli łącznie 3 087,00 zł.

iPhone 16e w abonamencie Play

W Play najnowsze smartfony iPhone 16e dostępne są w abonamencie w cenach sklepowych, z dwiema opłatami na start w różnej wysokości zależnej od wybranego planu.

W najtańszych abonamentach S za 40 zł miesięcznie i S+ za 60 zł miesięcznie, z limitem 6 GB transferu danych i 50 GB, kosztuje na start 1 799,00 zł i później w 24 ratach po 50 zł, co daje nam łącznie cenę sklepową - 2 999,00 zł.

Abonament M za 70 zł miesięcznie z limitem 150 GB, to na start koszt 499 zł i 24 raty po 104,17 zł, razem - 2 999,00 zł.

Natomiast abonament L za 90 zł miesięcznie (bez limitu prędkości i danych przez rok, w drugim roku 300GB), to takie same opłaty na start i raty jak w tańszym abonamencie.

iPhone 16e w abonamencie T-Mobile

Podobnie jak w Play, kupując teraz iPhone 16e w abonamencie i w przedsprzedaży, nie dopłacicie do samych urządzeń, te mają ceny sklepowe, jednak w nieco innej konfiguracji.

Abonament XS za 40 zł miesięcznie i S za 60 zł miesięcznie z limitem 5 GB i 50 GB transferu danych, to na start opłata 119 zł i 24 raty po 120 zł - łącznie 2 999,00 zł za samego smartfona.

Abonamenty M z ograniczeniem prędkości internetu do 30 Mb/s i L z brakiem limitu danych i prędkości za 70 zł i 90 zł miesięcznie, to również opłata na start 119 zł i 24 raty po 120 zł.

Można jednak tu zmniejszyć kwotę rat, ale wówczas za samo urządzenie zapłacicie więcej na start, i tak przy:

kwocie 60 zł miesięcznie - na start: 1 599,00 zł,

kwocie 80 zł miesięcznie - na start: 1 079,00 zł,

kwocie 100 zł miesięcznie - na start: 599,00 zł.

Tak więc tylko Orange zdecydował się na wyższe ceny za iPhone 16e w abonamencie niż ceny sklepowe, nawet w najdroższym pakiecie za 90 zł miesięcznie.

Przedsprzedaż potrwa do piątku, a więc od 28 lutego można spodziewać się wysyłki smartfonów do klientów, no i rozpoczęcie już regularnej sprzedaży tych urządzeń.