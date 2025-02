Nie musisz płacić kroci za wypasioną ofertę do telefonu

Nie ulega wątpliwości, że nasza aktywność w sieci skupia się już od dłuższego czasu w urządzeniach mobilnych. Zużywamy w nich co raz więcej transferu danych, również na aktywności do tej pory zarezerwowane dla większych ekranów. Potrzebujemy więc ofert z większymi limitami, ale okazuje się, że wcale nie musimy za nie dużo więcej płacić.

Jako punkt odniesienia do tego zestawienia wybrałem ceny dwóch pierwszych abonamentów komórkowych "wielkiej czwórki" (z zobowiązaniem na 2 lata), za które trzeba dzisiaj płacić około 40 zł i 60 zł, a zawierają one około 5 GB i 50 GB transferu danych.

5 GB w dzisiejszych czasach i zapotrzebowaniu na transfer danych w urządzeniach mobilnych to już zdecydowanie za mało, a 50 GB to optymalny limit, do nazwijmy go normalnego korzystania z sieci.

Czy można mieć jednak dwa razy większy transfer niż te 50 GB, za uśrednioną cenę tych dwóch abonamentów, czyli do 50 zł miesięcznie? Taki limit w zasadzie pozbawi Was wszelkich obaw o zużyty transfer — oprócz normalnego korzystania z sieci, możecie sobie swobodnie pozwolić na oglądanie filmów i seriali w serwisach streamingowych, YouTube czy codzienne słuchanie muzyki online, a nawet na zrobienie hotspota z telefonu w domu, w przypadku awarii głównego łącza.

Jakie to oferty? Podsumowując od razu na wstępie, wszystkie wymienione poniżej oferty to:

nielimitowanie rozmowy komórkowe i stacjonarne,

nielimitowane wiadomości SMS/MMS,

brak zobowiązań, ewentualnie umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia,

limit transferu danych przynajmniej 100 GB w miesiącu,

koszt do 50 zł miesięcznie.

Dla ułatwienia podzielę to zestawienie na zasięgi wszystkich operatorów "wielkiej czwórki" - Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Oferty z dużym limitem transferu danych — zasięg Orange

W zasięgu Orange są to oferty:

lajt mobile abonament z miesięcznym okresem zobowiązania i z limitem 100 GB transferu danych za 45 zł miesięcznie,

nju mobile abonament z miesięcznym okresem zobowiązania i z limitem 100 GB (300 GB po dwóch latach stażu) za 49 zł miesięcznie,

Orange Free na kartę bez żadnych zobowiązań i z limitem 150 GB za 45 zł miesięcznie,

Orange Flex subskrypcja bez żadnych zobowiązań i z limitem 150 GB za 50 zł miesięcznie.

Dla cierpliwych (wystarczy pół roku), dostępne są też w ofercie nju mobile dwa tańsze abonamenty — za 29 zł (120 GB po pół roku) i 39 zł (160 GB po pół roku) oraz jedna subskrypcja za 29 zł (120 GB po pół roku) bez żadnych zobowiązań:

Oferty z dużym limitem transferu danych - zasięg Play

W zasięgu Play znalazłem kilka takich ofert:

Mobile Vikings subskrypcja bez żadnych zobowiązań i z limitem 120 GB za 35 zł miesięcznie,

Mobile Vikings subskrypcja bez żadnych zobowiązań i z limitem 180 GB za 45 zł miesięcznie,

Play na kartę bez żadnych zobowiązań i z limitem 200 GB za 50 zł miesięcznie.

W tym trzy oferty w submarce Play — dwa na abonament i jedna na kartę:

Virgin Mobile abonament z miesięcznym okresem zobowiązania i z limitem 120 GB za 35 zł miesięcznie,

Virgin Mobile abonament z miesięcznym okresem zobowiązania i z limitem 150 GB za 40 zł miesięcznie,

Virgin Mobile na kartę bez żadnych zobowiązań i z limitem 100 GB za 40 zł miesięcznie.

Oferty z dużym limitem transferu danych — zasięg Plus

W zasięgu Plusa również jest sporo takich ofert:

a2mobile na kartę bez żadnych zobowiązań i z limitem 120 GB za 49,90 zł miesięcznie,

Cross Mobile abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia i z limitem 100 GB (300 GB za staż) za 34,99 zł,

Klucz Mobile na kartę bez żadnych zobowiązań i z limitem 100 GB za 35 zł miesięcznie.

Do tego:

Lajt Mobile abonament (wspomniany już wcześniej przy Orange) z miesięcznym okresem wypowiedzenia i z limitem 100 GB za 45 zł miesięcznie,

Plus na kartę bez żadnych zobowiązań i z limitem 100 GB za 45 zł miesięcznie,

Otvarta abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia i z limitem 100 GB za 34,99 zł.

W przypadku nju mobile wspomniałem o opcji dla cierpliwych, takowa dostępna jest też w Plush abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia - za 25 zł miesięcznie z limitem 40 GB (160 GB po roku stażu) i za 40 zł miesięcznie z limitem 80 GB (160 GB po pół roku):

Oferty z dużym limitem transferu danych - zasięg T-Mobile

Co ciekawe, w zasięgu T-Mobile w zasadzie nie ma takich ofert z taką zawartością, nie licząc oferty na kartę i setek gigabjtów, ale tylko w promocji na rok, dostępnej zresztą w ofercie na kartę u każdego z pozostałych operatorów Orange, Play i Plus.

Tak więc, aby nie zostawiać tu pustego miejsca, wspomnę tylko o jedynej ofercie do 50 zł, a wręcz tylko za 30 zł (15 zł na miesiąc lub pół roku) miesięcznie w subskrypcji Red Bull Mobile bez żadnych zobowiązań, gdzie przez trzy miesiące możecie korzystać z internetu w telefonie bez limitu danych i prędkości. Po 3 miesiącach, będzie to limit 60 GB.

