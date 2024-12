Słuchawki z tłumaczeniem na żywo w 51 językach obcych

Vasco Translator E1 to zestaw dwóch słuchawek - po jednej dla każdego rozmówcy, które po sparowaniu z aplikacją mobilną Vasco Connect, pozwalają na płynną rozmowę w ponad 50 językach obcych.

Reklama

Maciej Góralski, CEO Vasco Electronics:

Stworzyliśmy przełomowy produkt, który odpowiada na różnorodne potrzeby użytkowników. Vasco Translator E1 jest prosty i wygodny w obsłudze, zapewnia wysoką jakość tłumaczeń, umożliwia wielojęzyczną rozmowę kilku osobom jednocześnie, a także wyróżnia się minimalistycznym, eleganckim designem.

Cały zestaw działa w dwóch trybach - słuchawkowym i głośnomówiącym. Pierwszy z nich przydatny jest w zaplanowanych działaniach i konwersacjach dwóch osób posługujących się na co dzień różnymi językami. Obie osoby zakładają jedną słuchawkę, rozmawiają ze sobą w swoim natywnym języku, a tłumacz wspierany AI (ponad 10 silników tłumaczeniowych) automatycznie go rozpoznaje, uruchamia tłumaczenie maszynowe i dokonuje syntezy przetłumaczonego tekstu na mowę.

Zestaw głośnomówiący przeznaczony jest do tłumaczeń w spontanicznych sytuacjach, gdy jedna osoba korzysta ze słuchawki - a druga osoba mówi do mikrofonu jej urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest aplikacja Vasco Connect. Przydatne więc, w podróżach do innych krajów, na przykład przy pytaniach o drogę mieszkańców danej lokalizacji.

Tomasz Stomski, Chief Product Officer w Vasco Electronics:

Proces ten jest stale udoskonalany przez nasz wewnętrzny zespół ekspertów językowych, który ocenia jakość tłumaczeń, wybierając najlepszy model dla danej pary językowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wysoką dokładność tłumaczenia.

Cena? Vasco Translator E1 do kupienia jest już na stronie producenta w cenie 1 849 zł.

Źródło: Vasco Electronics.