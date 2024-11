Tego jeszcze nie było! AMD wyprzedza Intela!

Przez lata Intel był numerem jeden na rynku procesorów do centrów danych, niepodzielnie prowadząc dzięki swojej serii Xeon. AMD, choć obecne przecież w branży od dawna, jeszcze do niedawna mogło jedynie pomarzyć o znaczącym udziale w tej przestrzeni. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W trzecim kwartale 2024 roku AMD oficjalnie prześcignęło Intela w sprzedaży procesorów do centrów danych – co jest nie lada wyczynem, biorąc pod uwagę historię i pozycję Intela. Co stoi za tym przełomem i jakie znaczenie ma to dla przyszłości branży?

AMD rośnie w siłę – historia sukcesu EPYC

Jeszcze siedem lat temu procesory AMD miały marginalny udział na rynku serwerów – zaledwie jednocyfrową część całkowitej sprzedaży. Wszystko zmieniło się wraz z premierą serii EPYC, która zaczęła zdobywać coraz większe uznanie wśród profesjonalistów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym oraz bardziej konkurencyjnym cenom EPYC zaczęły stawać się pierwszym wyborem dla najdroższych i najbardziej wymagających maszyn. Wynikiem tego jest osiągnięcie przez AMD przychodu w dziale centrów danych na poziomie 3,549 miliarda dolarów w trzecim kwartale 2024 roku. Dla porównania Intel w tym samym czasie osiągnął 3,3 miliarda dolarów, co jest dużym spadkiem w porównaniu do wcześniejszych wyników firmy, sięgających 5-6 miliardów dolarów kwartalnie.

Co przyciągnęło klientów do AMD?

AMD przyciągnęło klientów kilkoma kluczowymi czynnikami. Najdroższy procesor (EPYC 6979P) oferujący 96 rdzeni kosztuje około 11805 dolarów, podczas gdy flagowy 128-rdzeniowy Intel Xeon 6980P kosztuje aż 17800 dolarów. AMD oferuje więc wydajny produkt w za mniejsze pieniądze, co stanowi znaczącą przewagę. Intel, w odpowiedzi na rosnącą popularność konkurenta był zmuszony do obniżania cen swoich procesorów Xeon, co z kolei zmniejszyło przychody i marże.

Intel w odwrocie?

Intel, choć wciąż prowadzi pod względem całkowitej liczby sprzedanych procesorów serwerowych, mierzy się z poważnymi wyzwaniami. Nowa seria Xeon 6900 oparta na architekturze Granite Rapids ma pomóc firmie odzyskać swoją pozycję, ale kluczowe będzie tempo ich produkcji oraz reakcja rynku. Jeśli Intelowi uda się dostarczyć te procesory w dużych ilościach i utrzymać wysoką jakość, być może firma odwróci niekorzystny trend i z powrotem wyprzedzi AMD.

Nvidia: Trzeci gracz z ogromną przewagą

Podczas gdy Intel i AMD walczą o dominację na rynku procesorów serwerowych, Nvidia zdominowała sektor GPU, który napędza rozwój sztucznej inteligencji. W drugim kwartale fiskalnym 2025 roku Nvidia osiągnęła 3,668 miliarda dolarów zysku ze sprzedaży produktów sieciowych oraz aż 22,604 miliarda dolarów ze sprzedaży GPU do centrów danych. Łącznie, Nvidia sprzedała procesory i sprzęt AI o wartości 42 miliardów dolarów w pierwszej połowie roku – co stawia markę daleko przed konkurencją.

Podsumowując, branża centrów danych przechodzi ogromną transformację, a AMD staje się realnym rywalem Intela, co jeszcze kilka lat temu wydawało się nieosiągalne. Warto śledzić, jak rynek zareaguje na nowe rozwiązania i jak dalsze inwestycje w AI oraz rozwój procesorów wpłyną na przyszłość całej branży.