VAR jednak do lamusa. O spalonym zadecyduje iPhone

VAR miał przywrócić piłce nożnej sprawiedliwość, ale niektóre drużyny wielokrotnie zgłaszały, że efekt jest wręcz odwrotny. System wideoweryfikacji stał się szczególnie kontrowersyjny na wyspach, gdzie za sprawą drużyny z Wolverhampton doszło nawet do głosowania, które miało zadecydować o przyszłości tej technologii w nadchodzących sezonach Premier League. VAR niemalże jednogłośną decyzją został w angielskiej ekstraklasie zachowany, ale z nowych informacji wynika, że przejdzie wyraźnie zmiany. Główną rolę w tym procesie odegrają… smartfony od Apple.

Żegnaj VAR, witaj Dragon

USA kolebką futbolu nigdy nie było, ale to właśnie smartfony amerykańskiego giganta będą decydować o losach klubów z najlepszej ligi świata. Dlaczego? Bo Premier League zdecydowało się porzucić dotychczasowy system VAR na rzecz technologii Dragon, opartej na iPhone’ach. Na czym będzie polegać? Cóż, właściwie zasada jest ta sama – chodzi o wykorzystanie czułych kamer, które będą rejestrować wydarzenia na boisku w taki sposób, by zespół sędziowski nie miał wątpliwości co do spalonego. Zmiana polega jednak na tym, że na stadionach technicy będą mocować nie profesjonalne kamery, a dziesiątki iPhone’ów – i to nie byle jakich.

Źródło: FIFA

Wprowadzenie półautomatycznego systemu oceny spalonych to ważny krok w celu utrzymania płynności gry w Premier League. Jesteśmy przekonani, że dzięki zastosowaniu najnowszej i najbardziej precyzyjnej technologii, czas potrzebny na podejmowanie decyzji dotyczących spalonych zostanie znacząco skrócony, a linie spalonego będą stosowane bardziej konsekwentnie – Tony Scholes, dyrektor ds. piłki nożnej Premier League

Dziesiątki iPhone'ów na stadionach Premier League

Aż 28 iPhone’ów na każdym stadionie dopuszczonym do rozgrywek Premier League – takie jest założenie firmy Genius, produkującej oprogramowanie Dragon. Wyróżniono, że nie będą to pierwsze lepsze urządzenia, a modele od czternastki w górę, co podyktowane jest specyfikacją techniczną aparatów, zamontowanych w tych smartfonach. Te zostaną umieszczone w specjalnych, wodoodpornych obudowach i podłączone do systemu wentylacji, bo ich nieustanne ładownie oraz konieczność przetwarzania dużych plików niewątpliwie przyczyni się do intensywnego nagrzewania.

System Dragon w połączeniu z iPhone’ami może rejestrować od 7 do 10 tys. punktów na ciele zawodnika (te wartości mają być regulowane przez AI w zależności od potrzeb), a sam obraz ma być przechwytywany z intensywnością 200 klatek na sekundę.

Jestem zachwycony, że Genius Sports został dostawcą półautomatycznego systemu sędziowania dla Premier League. To przełomowy moment dla naszej firmy, ponieważ wprowadzamy nasze unikalne AI i platformę danych GeniusIQ do najbardziej oglądanej ligi na świecie. To partnerstwo opiera się na naszym doświadczeniu w dostarczaniu przełomowych technologii dla największych lig świata – Mark Locke, CEO w Genius Sports

Dla Apple – z marketingowego punktu widzenia – to niezła gratka. Firma od dawna stara się bowiem mocno promować na piłce nożnej, inwestując w takie inicjatywy jak MLS w ramach pakietu TV+, czy dokumenty o Messim, na tej samej platformie.