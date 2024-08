Równie nudnych i brzydkich iPhone'ów Pro jeszcze nie było. Taki wygląda 16 Pro

Co prawda od premiery nowych iPhone'ów dzieli nas jeszcze kilka tygodni, ale coraz trudniej opędzić się od plotek i przecieków. Te napływają zewsząd - i chcą popsuć Apple niespodzianki na każdym froncie. Teraz w kwestii kolorów nowych iPhone'ów. Jeżeli ten zestaw się potwierdzi to... chyba jeszcze nigdy nie było tak nudnego i brzydkiego zestawu, jaki zapowiada się w przypadku iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max.

Kolory iPhone 16 Pro: nuda, nuda, nuda, brzydki (i nuda)

Wiadomo że o gustach się nie dyskutuje - a jednak. Od czasów iPhone 12 Pro Apple całkiem fajnie grał kolorami, każdego roku oprócz podstawowych "nudnych" opcji oferując coś naprawdę ciekawego i wyróżniającego telefon. W 12 Pro - piękny niebieski. Później był błękit, fiolet, granat. W tegorocznym zestawie oprócz białego, czarnego i tytanowego do zestawu miałby dołączyć... brązowy. A cały zestaw możecie zobaczyć na poniższym obrazku.

Źródło: https://www.macrumors.com/2024/08/16/iphone-16-pro-colors-revealed/

Oczywiście to wciąż nie jest jeszcze pewniak - i jak zwykle w przypadku przecieków, warto podejść do nich z odrobiną dystansu. Wielokrotnie przecieki takie jednak się potwierdziły, a im bliżej premiery - tym większa celność. I choć można się spierać - jak to z gustami bywa - prawdopodobnie znajdzie on swoich zwolenników. Jeżeli chodzi o złoto, to klasyczne "szampańskie" rozdanie w mojej opinii prezentowało się znacznie lepiej. Na pocieszenie dodam tylko, że podobno w tym roku farba na aluminiowej obudowie ma być trwalsza...