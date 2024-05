Premier League bez VAR? Będzie głosowanie

VAR pojawił się w angielskiej Premier League po raz pierwszy w sezonie 2019/20, jako wyraz innowacji, który miał za zadanie wyeliminować sędziowskie błędy i uczynić piłkę nożną bardziej sprawiedliwym sportem. Przez kilka następnych sezonów arbitrzy niemal w każdym meczu posiłkowali się wideoweryfikacją, ale technologia, zamiast gasić nerwowe nastroje, przyniosła więcej kontrowersji. Teraz drużyny zagłosują za usunięciem VAR-u z najwyższej klasy rozgrywkowej.

VAR nie pomógł? Sędziowie wciąż popełniają rażące błędy

Sezon 2023/24 obfitował w wiele głośnych incydentów, które niejednokrotnie zaważyły o zwycięstwie. Wydawać by się mogło, że wprowadzenie VAR-u wszystkie problemy rozwiąże, ale zapomnieliśmy, że w sędziowskim wozie siedzą ludzie, a nie roboty – to wszakże od nich zależy ostateczna decyzja, która nie zawsze bywa właściwa.

Przytoczmy słynny mecz między Liverpoolem a Tottenhamem z początku sezonu, kiedy to The Reds musiało przełknąć gorzką pigułkę przegranej, bo bramka Luisa Diaza w ostatnich minutach meczu została uznana za nieważną. Powód? VAR dopatrzył się spalonego, choć eksperci w pomeczowych studiach jednogłośnie stwierdzili, że Kolumbijczyk nie dopuścił się przewinienia. Takich sytuacji było oczywiście znacznie więcej, dlatego teraz kluby Premier League – na wniosek Wolverhampton – zasiądą do głosowania. Jeśli 14 z 20 drużyn stwierdzi, że VAR powinien zostać usunięty z rozgrywek, to technologii nie uświadczymy w następnych sezonach.

Moim subiektywnym zdaniem piłka nożna dzięki VAR zyskała wiele dobrego, rozwiązując między innymi po części problem ze stadionowym aktorstwem i symulowaniem, bo sędzia w każdej chwili może sprawdzić, czy faktycznie doszło do kontaktu fizycznego. Harry Maguire – kapitan Manchesteru United – twierdzi zaś, że VAR powinien obowiązywać tylko przy dyktowaniu spalonego

Osobiście zachowałbym VAR tylko do decyzji dotyczących spalonych. Porzuciłbym wideoweryfikację we wszystkich sytuacjach, w których w grę wchodzi opinia. Spalone są oparte na faktach, nie są subiektywne – Harry Maguire

Opinie są jak widać podzielone, ale od tego jest głosownie, by w tak newralgicznych sprawach dojść do porozumienia.

Zakaz VAR to powrót do klasycznego sędziowania? No nie do końca

Nie myślcie, że potencjalne wykluczenie VAR-u z Premier League znów postawi sędziego w roli stadionowego boga. Boiska Premier League dalej wypakowane będą technologią, bo nie ma o rezygnacji z technologii goal-line, a już niebawem do gry wejdzie system półautomatycznej weryfikacji spalonych. Problem z VAR i spalonymi polegał na tym, że to rozwiązanie wyznaczało jedynie linie spalonego, a to sędzia miał na podstawie opinii własnej i wskazówek sędziów liniowych ocenić sytuację – istotne jest bowiem zaangażowanie zawodnika w ruch, a nie tylko same milimetry.

Półautomatyczny spalony wykorzystuje zaś system kamer wspieranych AI, które śledzą ruchy kończyn, rejestrując wybrane punkty na ciałach zawodników. Operator może więc niemalże w czasie rzeczywistym przesłać do zespołu sędziowskiego nagranie wideo z dokładną analizą potencjalnego przewinienia, minimalizując ryzyko wystąpienia ludzkiego błędu. To rozwiązanie zostało już przetestowane na Mundialu w Katarze i sprawdzało się całkiem nieźle – od przyszłego sezonu trafi zaś do Premier League, czyli do najbardziej renomowanych rozgrywek na świecie, gdzie nawet najmniejszy błąd sędziego może doprowadzić do ogromnych kontrowersji.

