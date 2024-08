Na ten komputer czekają miliony. Wkrótce się doczekają

Obecna oferta komputerów Apple jest dobra, ale... brakuje w niej co najmniej jednej propozycji, której od czasu debiutu urządzeń z architekturą Apple Silicon wyglądają użytkownicy. Większego, liczącego sobie co najmniej 27, komputera iMac.

27-calowe iMaki to coś, co było w ofercie Apple przez lata. Z niezrozumiałych dla wszystkich względów — w nowej erze swoich komputerów gigant z Cupertino oferuje wyłącznie 24-calowe warianty. Plotki na temat tego, że będą też większe opcje nie ustają. Jednak do tej pory nic z tego nie wynika. Ale jak twierdzi Mark Gurman w najświeższym newsletterze Power On — niebawem ma się to w końcu zmienić.

27-calowy iMac z układem M4 lub M5. Apple pracuje nad nowym, większym, komputerem

Według popularnego analityka specjalizującego się w śledzeniu nowinek od Apple, większy komputer iMac miałby trafić do sprzedaży stosunkowo niebawem. Bowiem jak pisze Mark Gurman - nie ma pewności czy będzie to jeszcze w erze układów M4 czy dopiero przyszłorocznych M5 — ale z jego informacji wynika, że Apple pracuje już nad tym sprzętem i nie jest wykluczone, że jest on już stosunkowo blisko w kolejce.

Bez wątpienia nowy, większy, iMac jest komputerem, na który czeka wielu. 24-cale to solidny rozmiar, ale nie bez powodu 27-calowe warianty cieszyły się taką popularnością. A dla wielu z nas to właśnie ulubiony rozmiar zewnętrznych monitorów.

Pytaniem pozostaje kwestia wydajności. Czy Apple postawi tam na podstawowe wersje swoich układów, czy może będą to nieco mocniejsze komputery - z M4 Pro, M4 Max... a kto wie, być może nawet M4 Ultra?