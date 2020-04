Nigdy nie rozumiałem oszustów w grach sieciowych

Każdy z nas choć raz korzystał z kodów w grach. Kultowy Konami Code, specjalne strony z kodami w gazetach poświęconych elektronicznej rozrywce czy wreszcie książeczki typu tips&codes, które sam mam jeszcze schowane głęboko w szafce z czasopismami. Zdarzało nam się przecież pogubić podczas elektronicznej przygody albo chcieliśmy po prostu zobaczyć jak to jest mieć wszystkie bronie czy być kuloodpornym.

Jednak nie pamiętam bym choć raz oszukiwał w grach sieciowych. No bo po co? Żeby niesprawiedliwie wygrać? Gdzie tu frajda? Nie jestem jakimś wymiataczem, więc nie zwyciężam każdego starcia w bijatyce, czy meczu w strzelance. Ale kiedy to się już dzieje, jestem z siebie dumny i uważam, że było warto trenować (choć najczęściej to po prostu dużo więcej szczęścia niż we wcześniejszych meczach). Korzystanie z wallhacków, aimbotów czy innych programów dających graczowi przewagę w grach sieciowych nigdy nie da tej samej satysfakcji, ponieważ wygrana bazuje na oszustwie. I nie mam żadnego problemu ze zgłaszaniem tego typu oszustw – uważam bowiem, że nawet w grach sieciowych walka powinna być uczciwa, a biorąc pod uwagę brak „sieciowej policji’, to gracze są szeryfami na własnym podwórku.